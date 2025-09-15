Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 5 листопада 2025 року. Після мобілізації рекрутів направляють у навчальні центри.

Що чекає на них далі – читайте в матеріалі 24 Каналу. Місця, де можна проходити військову службу, розкриває Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, а також передбачає постанова КМУ 560.

Де служать після навчального табору?

Мобілізованих рекрутів направляють у навчальні центри, де підтверджують встановлений рішенням військово-лікарської комісії стан здоров'я, або ж повертають у ТЦК.

Після закінчення навчання військових відправляють служити в підрозділи, де необхідне комплектування або доукомплектування, зокрема до:

з'єднань, військових частин, установ, організацій;

вищих військових навчальних закладів;

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

навчальних частин (центрів);

правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;

інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Зверніть увагу! Залежно від стану здоров'я та навичок, військовозобов'язаних можуть розподілити у тилові, інженерні, логістичні підрозділи тощо. Однак єдиної інструкції не існує.

Нагадаємо, 1 вересня для студентів в Україні почалася обов'язкова базова загальновійськова підготовка. Її проводитимуть для чоловіків віком 18 – 25 років протягом 90 днів у вищих навчальних закладах або військових центрах.

