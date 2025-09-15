Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 5 ноября 2025 года. После мобилизации рекрутов направляют в учебные центры.

Что ждет их дальше – читайте в материале 24 Канала. Места, где можно проходить военную службу, раскрывает Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, а также предусматривает постановление КМУ 560.

Где служат после учебного лагеря?

Мобилизованных рекрутов направляют в учебные центры, где подтверждают установленное решением военно-врачебной комиссии состояние здоровья, или возвращают в ТЦК.

После окончания обучения военных отправляют служить в подразделения, где необходимо комплектование или доукомплектование, в частности:

соединения, воинские части, учреждения, организаций;

высшие военные учебные заведения;

военные учебные подразделения высших учебных заведений;

учебные части (центры);

правоохранительные органы специального назначения с правоохранительными функциями;

другие образованные в соответствии с законами Украины военных формирования.

Обратите внимание! В зависимости от состояния здоровья и навыков, военнообязанных могут распределить в тыловые, инженерные, логистические подразделения и тому подобное. Однако единой инструкции не существует.

Напомним, 1 сентября для студентов в Украине началась обязательная базовая общевойсковая подготовка. Ее будут проводить для мужчин в возрасте 18 – 25 лет в течение 90 дней в высших учебных заведениях или военных центрах.

