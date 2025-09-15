Мобилизация в Украине: куда отправляют служить после учебного лагеря
- После мобилизации рекруты направляются в учебные центры, а места службы определены Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ и постановлением КМУ 560.
- В зависимости от состояния здоровья и навыков, военнообязанных могут распределить в тыловые, инженерные, логистические подразделения.
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 5 ноября 2025 года. После мобилизации рекрутов направляют в учебные центры.
Что ждет их дальше – читайте в материале 24 Канала. Места, где можно проходить военную службу, раскрывает Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, а также предусматривает постановление КМУ 560.
Смотрите также Кого из мобилизованных не имеют права отправлять на фронт
Где служат после учебного лагеря?
Мобилизованных рекрутов направляют в учебные центры, где подтверждают установленное решением военно-врачебной комиссии состояние здоровья, или возвращают в ТЦК.
После окончания обучения военных отправляют служить в подразделения, где необходимо комплектование или доукомплектование, в частности:
- соединения, воинские части, учреждения, организаций;
- высшие военные учебные заведения;
- военные учебные подразделения высших учебных заведений;
- учебные части (центры);
- правоохранительные органы специального назначения с правоохранительными функциями;
- другие образованные в соответствии с законами Украины военных формирования.
Обратите внимание! В зависимости от состояния здоровья и навыков, военнообязанных могут распределить в тыловые, инженерные, логистические подразделения и тому подобное. Однако единой инструкции не существует.
Напомним, 1 сентября для студентов в Украине началась обязательная базовая общевойсковая подготовка. Ее будут проводить для мужчин в возрасте 18 – 25 лет в течение 90 дней в высших учебных заведениях или военных центрах.
Мобилизация в Украине: последние новости
- С 1 сентября представители ТЦК и СП обязаны использовать боди-камеры, записи с которых будут храниться на сервере в течение 30 дней, но этот срок может быть продлен при определенных условиях.
- 1 сентября КМУ принял постановление, согласно которому повестки теперь смогут печатать Минобороны, областные ТЦК и полиграфические предприятия, а отправленная по почте повестка будет считаться врученной.
- 10 сентября украинское правительство упорядочило работу военно-врачебных комиссий, введя единый стандарт осмотра. Он будет распространяться и на силовые структуры.