Там немає чогось, що прямо порушувало б Конституцію, – Малюська про мобілізаційний законопроєкт

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що законопроєкт про мобілізацію не можна назвати неконституційним. Водночас він відзначив, що всі обмеження для громадян навіть під час воєнного стану повинні бути обґрунтованими.

Міністр прокоментував зокрема пропозиції обмежувати ухилянтів у користуванні їхніми рахунками або в операціях з майном, яку омбудсмен Дмитро Лубінець назвав неконституційною.

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Має бути баланс між суспільним інтересом і обмеженням прав

Малюська зазначив, що він би не говорив про те, що якісь норми законопроєкту про мобілізацію є однозначно неконституційними. Це пояснюється тим, що наразі немає рішення Конституційного суду або практики Європейського суду з прав людини щодо подібних справ.

На період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені. Інша справа, що таке обмеження має бути обґрунтованим, і це дуже сенситивне і тонке питання оцінки, наскільки дотриманий баланс між суспільним інтересом і радикальністю в обмеженні прав,

– пояснив міністр.

Він додав, що кожне конкретне положення законопроєкту підлягає ретельній, зваженій оцінці. Ті положення, які викликають обурення, потрібно оцінювати з точки зору балансу інтересів.

Що буде з блокуванням рахунків

На питання, чи можна буде блокувати рахунки ухилянтів, обмежувати певні операції з нерухомістю, та чи це правильно зараз робити, міністр юстиції відповів: "Складно сказати". Він додав, що законопроєкт, який розроблявся Міноборони за спеціальною процедурою, не надходив до них для ретельного аналізу, тобто правовий висновок від Мін'юсту він не отримав.

Блокування рахунків у банку – воно найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати, воно було б конституційне. Чи є ці умови у конкретно нашій ситуації, в нашому законопроєкті? Утримаюся від коментаря. Оцінимо, якщо буде звернення,

– сказав Малюська.

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