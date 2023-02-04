Кожен має пройти курс: як відбувається підготовка мобілізованих в Україні
В українських телеграм-каналах поширюється інформація про те, що мобілізованих українців відправляють на фронт без підготовки. Якщо такі випадки є, то вони є злочином.
Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради, військовий ЗСУ Роман Костенко. За його словами, людей, які раніше не проходили службу, можуть призвати винятково в навчальні центри.
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Втім, як зазначив Костенко, справді відомі окремі випадки, коли мобілізованих відправляли на фронт без належного вишколу. Зокрема, така ситуація могла бути на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Це було не через те, що ми хотіли цього. На початку повномасштабної війни події розвивалися так, що пішли воювати всі, хто міг взяти в руки зброю. Головним завданням тоді було стримати противника на певних рубежах", – розповів нардеп.
Виряджання у бій без підготовки – це злочин
Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки наголосив, що якщо зараз є випадки, коли мобілізованих відправляють на фронт без підготовки, то такі дії є порушенням закону.
"Якщо є такі факти, то це злочин. Такого бути зараз не повинно. Ми рік воюємо, і завдання нашого Міністерства оборони та Збройних Сил – підготувати солдатів перед тим, як відправляти їх у бій", – наголосив Костенко.
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Як в Україні готують мобілізованих
Військовий ЗСУ розповів, що мобілізовані українці обов'язково мають пройти підготовку.
Кожен солдат проходить курс тривалістю від місяця і більше в залежності від професії. Є загальновійськова та фахова підготовка. Спочатку людина проходить базовий курс. А потім має отримати певну військову спеціальність,
– зазначив Костенко.
Він додав, що зараз цей процес перебуває під контролем. За словами Костенка, й під час формування резервів Генштаб також має зробити все, аби люди отримали підготовку.
Проблеми командирів на місцях
Як розповів народний депутат, до нього звертаються мобілізовані з інформацією про те, що вони мало стріляють під час підготовки.
"Це вже проблеми командирів на місцях. Може, десь недопрацьовують. Підготовка має бути. І якщо є ситуації, коли людина прийшла, просиділа місяць, і з нею не проводилися ніякі стрільби, а потім її відправили на війну, то це злочин", – наголосив Костенко.
Він додав, що військовому керівництву потрібно приділити увагу тому, аби таких випадків у ЗСУ не було.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Верховна Рада вже найближчим часом знову продовжить строк воєнного стану в Україні. Зауважимо, що наразі він діє до 19 лютого. Окрім воєнного стану, також продовжать загальну мобілізацію.
- В Україні триває загальна мобілізація, введена через повномасштабний наступ Росії. Призову на військову службу підлягають як повністю, так і обмежено придатні за станом здоров'я особи.
- Чоловіки призовного віку, які у період повномасштабного вторгнення перебували за кордоном, можуть отримати адміністративне покарання.