Каждый должен пройти курс: как происходит подготовка мобилизованных в Украине

В украинских телеграм-каналах распространяется информация о том, что мобилизованных украинцев отправляют на фронт без подготовки. Если такие случаи есть, то они являются преступлением.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады, военный ВСУ Роман Костенко. По его словам, людей, которые ранее не проходили службу, могут призвать исключительно в учебные центры.

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Впрочем, как отметил Костенко, действительно известны отдельные случаи, когда мобилизованных отправляли на фронт без должной военной подготовки. Такая ситуация могла быть в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это было не потому, что мы хотели этого. В начале полномасштабной войны события развивались так, что пошли воевать все, кто мог взять в руки оружие. Главной задачей тогда было сдержать противника на определенных рубежах", – рассказал нардеп.

Отправка в бой без подготовки – это преступление

Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркнул, что если сейчас есть случаи, когда мобилизованных отправляют на фронт без подготовки, то такие действия являются нарушением закона.

"Если есть такие факты, то это преступление. Такого быть сейчас не должно. Мы год воюем, и задача нашего Министерства обороны и Вооруженных Сил – подготовить солдат перед тем, как отправлять их в бой", – подчеркнул Костенко.

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Военный ВСУ рассказал, что мобилизованные украинцы обязательно должны пройти подготовку.

Каждый солдат проходит курс продолжительностью от месяца и больше в зависимости от профессии. Есть общевойсковая и профессиональная подготовка. Первоначально человек проходит базовый курс. А потом должен получить определенную военную специальность,

– отметил Костенко.

Он добавил, что сейчас этот процесс находится под контролем. По словам Костенко, и при формировании резервов Генштаб также должен сделать все, чтобы люди получили подготовку.

Проблемы командиров на местах

Как рассказал народный депутат, к нему обращаются мобилизованные с информацией, что они мало стреляют во время подготовки.

"Это уже проблемы командиров на местах. Может, где-то недорабатывают. Подготовка должна быть. И если есть ситуации, когда человек пришел, просидел месяц, и с ним не проводились никакие стрельбы, а потом его отправили на войну, то это преступление", – подчеркнул Костенко.

Он добавил, что военному руководству нужно уделить внимание тому, чтобы подобных случаев в ВСУ не было.

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