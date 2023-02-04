Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради, військовий ЗСУ Роман Костенко. За його словами, людей, які раніше не проходили службу, можуть призвати винятково в навчальні центри.

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Втім, як зазначив Костенко, справді відомі окремі випадки, коли мобілізованих відправляли на фронт без належного вишколу. Зокрема, така ситуація могла бути на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це було не через те, що ми хотіли цього. На початку повномасштабної війни події розвивалися так, що пішли воювати всі, хто міг взяти в руки зброю. Головним завданням тоді було стримати противника на певних рубежах", – розповів нардеп.

Виряджання у бій без підготовки – це злочин

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки наголосив, що якщо зараз є випадки, коли мобілізованих відправляють на фронт без підготовки, то такі дії є порушенням закону.

"Якщо є такі факти, то це злочин. Такого бути зараз не повинно. Ми рік воюємо, і завдання нашого Міністерства оборони та Збройних Сил – підготувати солдатів перед тим, як відправляти їх у бій", – наголосив Костенко.

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Як в Україні готують мобілізованих

Військовий ЗСУ розповів, що мобілізовані українці обов'язково мають пройти підготовку.

Кожен солдат проходить курс тривалістю від місяця і більше в залежності від професії. Є загальновійськова та фахова підготовка. Спочатку людина проходить базовий курс. А потім має отримати певну військову спеціальність,

– зазначив Костенко.

Він додав, що зараз цей процес перебуває під контролем. За словами Костенка, й під час формування резервів Генштаб також має зробити все, аби люди отримали підготовку.

Проблеми командирів на місцях

Як розповів народний депутат, до нього звертаються мобілізовані з інформацією про те, що вони мало стріляють під час підготовки.

"Це вже проблеми командирів на місцях. Може, десь недопрацьовують. Підготовка має бути. І якщо є ситуації, коли людина прийшла, просиділа місяць, і з нею не проводилися ніякі стрільби, а потім її відправили на війну, то це злочин", – наголосив Костенко.

Він додав, що військовому керівництву потрібно приділити увагу тому, аби таких випадків у ЗСУ не було.

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