З огляду на перебіг цієї війни у лавах Збройних Сил потрібні фахівці, які б справлялись з новими типами озброєння, що надають нам партнери. Водночас начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач під час брифінгу розповів про хід мобілізації. Про це інформує 24 Канал.

Читайте також 90% українців, яких викликали у військкомати, просили лише уточнити дані

Куди відправляють людей, що не проходили службу

За словами Горбача, громадян, які раніше не проходили служби, можуть призвати винятково в навчальні центри. Там відбувається підготовка за певними, визначеними спеціальностями. І лише після того відбувається їхній розподіл на військові частини та конкретні посади.

Люди, які мобілізуються, якщо вони мають досвід військової служби та нетривалу перерву у проходженні служби, звісно, можуть відправлятися одразу до бойових військових частин,

– констатував полковник ЗСУ.

Окрім того, він ще раз наголосив, що усі інші категорії громадян ТЦК призивають лише до навчальних військових частин, а не одразу на фронт. Там відбувається підготовка до реальних бойових дій.

Загальна мобілізація триває: останні новини

Не так давно на кордоні з Угорщиною ДПСУ затримали ухилянта від мобілізації, який вперто вдавав зі себе жінку. Власне, військовозобов'язаний хотів незаконно перетнути кордон, однак прикордонники йому не дали цього зробити.

Окрім того, Роман Горбач зазначив, що нових хвиль мобілізації немає, а повідомлення про це, вочевидь, є частиною російських інформаційних спецоперацій. За його словами, мобілізація у нас триває від 24 лютого без усіляких "хвиль".

Також адвокат Богдан Пересада пояснював, чи може роботодавець вимагати від працівників документи про військовий облік. На думку фахівця, під час прийняття на роботу роботодавець має право просити надати військово-обліковий документ. Це є абсолютно законно.

Важливо бути обізнаним у темі мобілізації, яка відбувається активно від початку широкомасштабної російської агресії у лютому минулого року. Мережею поширюється чимало фейків, зокрема, щодо вручення повісток. Тому слід ретельно фільтрувати інформацію.



Спростування популярних фейків щодо вручення повісток / Картинка 24 Каналу