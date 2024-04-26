Заброньовані чоловіки можуть отримати повістку: юрист пояснив, що робити у таких випадках
Джерело:РБК-Україна
Під час дії воєнного стану повістки можуть надсилати усім військовозобов'язаним чоловікам. Ті, хто має "бронь", також можуть отримати повістку й мають прийти до ТЦК.
Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько пояснив, що навіть заброньованим чоловікам треба з'являтися в ТЦК. Однак це не означає, що його можуть мобілізувати.
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Чому заброньованим чоловікам вручають повістки
Під час дії воєнного стану існує проблема з актуалізацією даних, тому повістки можуть отримувати заброньовані військовозобов'язані, ті, хто мають відстрочку чи перебувають на спеціальному військовому обліку. В таких випадках однаково треба з'явитися до ТЦК і надати докази бронювання чи відстрочки.
"Звичайно, після отримання повістки тими, у кого є відстрочка від мобілізації у вигляді бронювання, потрібно з’явитись до ТЦК та СП і надати докази бронювання", – заявив юрист.
При цьому військовозобов'язаного можуть відправити на проходження ВЛК – така процедура є повністю законною.
Треба оновити облікові дані, але завжди пам'ятати, що мобілізувати людину, яка має бронювання, без її доброї волі й власного бажання не можуть. Якщо ж людина має сумніви щодо дотримання законодавства представниками ТЦК та СП, вона може направити підтверджувальні документи до ТЦК та СП засобами поштового зв'язку – цінним листом,
– пояснив юрист.
Щоб підтвердити бронювання, військовозобов'язаний також має надати витяг з Наказу Міністерства економіки України.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У Міноборони заявили, що військовозобов'язаним чоловікам за кордоном не будуть видавати повістки. Окрім того, там також додали, що українці можуть оновити свої дані, зателефонувавши до ТЦК.
- Водночас в Україні вже виникли черги біля ТЦК, адже охочих оновити свої дані дуже багато. Тому в Сухопутних військах наголосили, що уникнути черги можна, якщо перед цим зателефонувати до військкомату. Окрім того, в ЗСУ додали, що ТЦК працює цілодобово.
- У Польщі заявили, що готові допомогти Україні й повернути військовозобов'язаних українців, які проживають на їхній території. Однак форма подібної "допомоги" здебільшого залежить від української сторони.