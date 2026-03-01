Очільник Іршавського ТЦК міг п’яний зі зброєю приїхати на ремонт мосту, щоб мобілізувати бригаду

В місті Іршава на Закарпатті стався резонансний інцидент за участю керівника ТЦК. У соцмережах з’явилася інформація, що він разом із підлеглими прибув на ремонтний об’єкт зі зброєю та нібито намагався мобілізувати працівників.

Згодом у Закарпатському обласному ТЦК повідомили про службове розслідування та відсторонення керівника.

Що відомо про скандальний інцидент?

За даними, журналіста Віталія Глаголи, подія сталася на вулиці Шевченка, де триває ремонт мосту. Очевидці стверджували, що начальник 1-го відділу Хустського районного ТЦК Олексій Травовий перебував у стані алкогольного сп’яніння та разом із підлеглими прибув на місце з автоматами.

Повідомляється, що між представниками ТЦК та працівниками виник конфлікт. Один із робітників зателефонував на лінію 102 – виклик був офіційно зареєстрований. За словами очевидців, до приїзду поліції група залишила місце події на мікроавтобусі.

Також зазначається, що матеріали щодо події передані для правової оцінки до ДБР. Окрім цього, для перевірки обставин з Ужгорода приїхали представники Військової служби правопорядку. За інформацією журналіста, начальнику Іршавського ТЦК запропонували пройти освідчення на стан алкогольного сп’яніння, однак він відмовився.

Як відреагували на скандал в обласному ТЦК?

У Закарпатському обласному центрі комплектування офіційно прокоментували ситуацію. Там заявили, що у зв’язку з поширенням інформації у соціальних мережах призначено службове розслідування з метою всебічного, об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин.

Начальника 1-го відділу Хустського районного ТЦК відсторонено від виконання службових обов’язків на період проведення перевірки.

У ТЦК наголосили, що рішення ухвалюватимуть виключно за результатами службового розслідування та відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі підтвердження фактів порушень обіцяють прийняти відповідні кадрові рішення.

Також у відомстві закликали громадськість та медіа відповідально ставитися до поширення інформації та дочекатися офіційних висновків перевірки.

