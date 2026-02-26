Інцидент з'ясовують правоохоронці та представники ТЦК Одещини. Такий коментар надали відповідні служби для журналістів ТСН.
Що відомо про стрілянину в Одесі?
За інформацією з пабліків, якими шириться відео інциденту, чоловіки в камуфляжі стріляли по цивільному, коли той намагався втекти.
На вулиці Одеси пролунали постріли: дивіться відео 18+
Речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська поінформувала, що наразі встановлюються обставини події, вона уточнила, що викликів правоохоронців чи медиків щодо випадку не надходило.
Водночас у ТЦК стосовно оприлюдненого відео зауважили, що офіційно прокоментують інцидент, коли вдасться встановити всі подробиці.
Де ще ставалися подібні випадки за участю ТЦК?
15 лютого в Київському районі Одеси група оповіщення ТЦК зазнала нападу від агресивно налаштованих цивільних. Натовп перешкоджав проведенню заходів мобілізації, застосовував проти військовослужбовців сльозогінний газ та фізичну силу. У результаті серед працівників ТЦК є постраждалі.
У Кривому Розі під час перевірки документів виникла бійка, у якій військовослужбовець отримав ножове поранення. Постраждалого оперативно госпіталізували, його стан стабільний.
У селищі Святопетрівське Київської області цивільний чоловік вдарив представника ТЦК. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо представника влади.