Інцидент з'ясовують правоохоронці та представники ТЦК Одещини. Такий коментар надали відповідні служби для журналістів ТСН.

До теми У Харкові військових ТЦК підозрюють у побитті пенсіонера: що кажуть у військкоматі

Що відомо про стрілянину в Одесі?

За інформацією з пабліків, якими шириться відео інциденту, чоловіки в камуфляжі стріляли по цивільному, коли той намагався втекти.

На вулиці Одеси пролунали постріли: дивіться відео 18+

Речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська поінформувала, що наразі встановлюються обставини події, вона уточнила, що викликів правоохоронців чи медиків щодо випадку не надходило.

Водночас у ТЦК стосовно оприлюдненого відео зауважили, що офіційно прокоментують інцидент, коли вдасться встановити всі подробиці.

Де ще ставалися подібні випадки за участю ТЦК?