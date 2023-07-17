Їх не мобілізують: кому з українців не прийде повістка у серпні

Щонайменше до 18 серпня триває мобілізація і воєнний стан. У цей час українців найбільше цікавить, кого ж мобілізують, а хто отримає відстрочку.

Постійні зміни до законодавства про мобілізацію можуть заплутати та збити з пантелику. Втім, у воєнний час швидкі законодавчі рішення є нормальними, бо вони посилюють нашу державу. Хто може розслабитися і не готуватися до призову, розбирався 24 Канал.

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Не підлягають мобілізації декілька категорій чоловіків віком 18 – 60 років:

із тяжкими хворобами;

засуджені за тяжкі злочини;

ті, хто подав документи на підтвердження права на відстрочку.

Які хвороби є тяжкими

Тяжкі хвороби – це переважно захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, ендокринної системи, інфекційні (СНІД, гепатит, туберкульоз), хвороби ока, нирок, шлунково-кишкового тракту, а також розлади психіки.

Зрозуміло, що людина, в якої несправні життєво важливі органи, не може служити.

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Як операція впливає на військову службу

На можливість проходити службу впливають і операції. Якщо вас оперували – то не мобілізують, бо рішення про вашу подальшу службу прийматиме військово-лікарська комісія (ВЛК).

Не можна служити, якщо під час операції встановлені металоконструкції – їх може "запеленгувати" ворожа розвідка.

Чому засуджені за тяжкі злочини не служать

Якщо особа має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, то її виключають з військового обліку. Держава не довіряє таким людям і не може доручити їм свій захист.

Якщо ж таку людину все ж викликали до ТЦК, вона приходить туди з документами, які підтверджують судимість, наприклад, копією вироку суду, довідкою про наявність судимості чи довідкою про звільнення з місць позбавлення волі.

Юристи "Безоплатної правової допомоги" пояснили, чи є непогашена судимість за тяжкий злочин підставою для звільнення від мобілізації.

Як підтвердити право на відстрочку

Пакет документів зумовлений причиною вашої потенційної відстрочки.

Якщо відстрочка за станом здоров'я – надайте довідку про вилучення з військового обліку через стан здоров'я;

за сімейними обставинами – довідка, що підтверджує сімейні обставини;

через бронювання – довідка про наявність бронювання;

за професією – довідка про роботу чи службу за професією, яка гарантує відстрочку;

для навчання та наукових досліджень – довідка, що свідчить про навчання чи наукові студії.

Мобілізованих побільшає чи поменшає?

Кабінет Міністрів уніс зміни до постанови, яка регулює бронь військовозобов'язаних. Тепер сфер, які можуть надати працівнику відстрочку, стало більше.

Проте Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє мобілізувати тих військовозобов'язаних, які мають родичів з інвалідністю.

А також на два роки зменшився вік призовників: у воєнний час на військовий облік мають стати 25-річні.