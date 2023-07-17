Их не мобилизуют: кому из украинцев не придет повестка в августе

По меньшей мере до 18 августа продолжается мобилизация и военное положение. В настоящее время украинцев больше всего интересует, кого же мобилизуют, а кто получит отсрочку.

Постоянные изменения в законодательстве о мобилизации могут запутать и сбить с толку. Впрочем, в военное время быстрые законодательные решения нормальны, потому что они усиливают наше государство. Кто может расслабиться и не готовиться к призыву, разбирался 24 Канал.

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Не подлежат мобилизации несколько категорий мужчин в возрасте 18 – 60 лет:

с тяжелыми болезнями;

осужденные за тяжкие преступления;

подавшие документы в подтверждение права на отсрочку.

Какие болезни считают тяжелыми

Тяжелые болезни – преимущественно заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, инфекционные (СПИД, гепатит, туберкулез), болезни глаз, почек, желудочно-кишечного тракта, а также расстройства психики.

Понятно, что человек, у которого плохо работают жизненно важные органы, не может служить.

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Как операция влияет на военную службу

На возможность проходить службу влияют и операции. Если вас оперировали – то не мобилизуют, потому что решение о вашей дальнейшей службе будет принимать военно-врачебная комиссия (ВВК).

Нельзя служить, если во время операции установлены металлоконструкции – их может "запеленговать" вражеская разведка.

Почему осужденные за тяжкие преступления не служат

Если лицо имеет судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, его исключают из военного учета. Государство не доверяет таким людям и не может поручить им свою защиту.

Если же такого человека все же вызвали в ТЦК, он приходит туда с документами, которые подтверждают судимость, например, копией приговора суда, справкой о наличии судимости или справкой об освобождении из мест лишения свободы.

Юристы "Бесплатной правовой помощи" объяснили, является ли непогашенная судимость за тяжкое преступление основанием для освобождения от мобилизации.

Как подтвердить право на отсрочку

Пакет документов обусловлен причиной потенциальной отсрочки.

Если отсрочка по состоянию здоровья – предоставьте справку о снятии с военного учета из-за состояния здоровья;

по семейным обстоятельствам – справка, подтверждающая семейные обстоятельства;

по бронированию – справка о наличии бронирования;

по профессии – справка о работе или службе по профессии, гарантирующей отсрочку;

для обучения и научных исследований – справка, свидетельствующая об обучении или научных изысканиях.

Мобилизированных станет больше или меньше?

Кабинет Министров внес изменения в постановление, регулирующее бронь военнообязанных. Теперь сфер, которые могут предоставить работнику отсрочку, стало больше.

Однако Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизовать тех военнообязанных, которые имеют родственников с инвалидностью.

А также на два года уменьшился возраст призывников: в военное время на военный учет должны стать 25-летние.