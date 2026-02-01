Мобілізація з 1 лютого 2026 року: які зміни будуть у бронюванні та обліку

Воєнний стан в Україні діє щонайменше до 4 травня 2026 року. Чоловіків віком від 18 до 60 років, які за станом здоров'я придатні до служби, можуть мобілізувати до ЗСУ.

Кардинальних змін у мобілізації з 1 лютого 2026 року не буде, але змінюються деякі правила та підходи. Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла молодша юристки практики військового та сімейного права юридичної компанії RELIANCE Мавілє Вілімовська.

Що змінюється з 1 лютого 2026 року?

Бронювання працівників

Тимчасові послаблення, які діяли до 1 лютого, більше не застосовуються.

Повертається стандартний строк бронювання – 72 години (раніше тимчасово було 24).

Скасувати бронювання тепер можна не частіше ніж раз на 5 днів.

Закон про мобілізацію

Нових жорстких правил не запроваджують. Держава переходить до цифрової та централізованої системи обліку.

Основним документом стає електронний військовий документ (Резерв ID).

Паперові військові квитки більше не виготовляють – вони слугують лише додатковим підтвердженням.

Застосунок Резерв+

У 2026 році через Резерв+ надходитимуть:

повідомлення про повістки;

інформація про штрафи;

дані про адміністративні справи.

Також запускають автоматичну постановку на військовий облік: для 18-річних та для громадян 18 – 60 років за кордоном. У таких випадках не потрібно приходити до ТЦК і проходити ВЛК.

Повістки

Порядок вручення не змінюється. Повістки можуть вручати:

представники ТЦК;

посадовці органів влади;

керівники підприємств.

Вручення можливе у публічних і робочих місцях.

