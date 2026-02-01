Укр Рус
1 лютого, 20:05
Мобілізація з 1 лютого 2026 року: які зміни будуть у бронюванні та обліку

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • З 1 лютого 2026 року повертається стандартний строк бронювання працівників – 72 години.
  • Держава переходить до цифрової системи обліку з електронними військовими документами.

Воєнний стан в Україні діє щонайменше до 4 травня 2026 року. Чоловіків віком від 18 до 60 років, які за станом здоров'я придатні до служби, можуть мобілізувати до ЗСУ.

Кардинальних змін у мобілізації з 1 лютого 2026 року не буде, але змінюються деякі правила та підходи. Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла молодша юристки практики військового та сімейного права юридичної компанії RELIANCE Мавілє Вілімовська.

Що змінюється з 1 лютого 2026 року?

Бронювання працівників

  • Тимчасові послаблення, які діяли до 1 лютого, більше не застосовуються.
  • Повертається стандартний строк бронювання – 72 години (раніше тимчасово було 24).
  • Скасувати бронювання тепер можна не частіше ніж раз на 5 днів.

Закон про мобілізацію

  • Нових жорстких правил не запроваджують. Держава переходить до цифрової та централізованої системи обліку.
  • Основним документом стає електронний військовий документ (Резерв ID).
  • Паперові військові квитки більше не виготовляють – вони слугують лише додатковим підтвердженням.

Застосунок Резерв+

У 2026 році через Резерв+ надходитимуть: 

  • повідомлення про повістки;
  • інформація про штрафи;
  • дані про адміністративні справи.

Також запускають автоматичну постановку на військовий облік: для 18-річних та для громадян 18 – 60 років за кордоном. У таких випадках не потрібно приходити до ТЦК і проходити ВЛК. 

Повістки

Порядок вручення не змінюється. Повістки можуть вручати:

  • представники ТЦК;
  • посадовці органів влади;
  • керівники підприємств.

Вручення можливе у публічних і робочих місцях. 

Останні новини про мобілізацію в Україні

  • Військовозобов'язані батьки трьох і більше дітей можуть втратити відстрочку від мобілізації, якщо не доведуть факт утримання дітей. Небіологічні батьки або вітчими також можуть отримати відстрочку, якщо офіційно оформили опікунство і довели утримання дітей.
  • Кількість заброньованих українських працівників зросла з мільйона до 1 мільйона 300 тисяч за рік, що впливає на мобілізацію. Бронювання сприяє виходу працівників з тіньового ринку праці та підвищенню вимог до компаній, що звільнило десятки мільярдів коштів.
  • У 2026 році відстрочку від призову можуть не надати студентам, які отримують другу вищу освіту, багатодітним батькам із заборгованістю по аліментах, або чоловікам, якщо одному з трьох дітей виповнилось 18 років.