Мобилизация с 1 февраля 2026 года: какие изменения будут в бронировании и учете

Военное положение в Украине действует как минимум до 4 мая 2026 года. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья пригодны к службе, могут мобилизовать в ВСУ.

Кардинальных изменений в мобилизации с 1 февраля 2026 года не будет, но меняются некоторые правила и подходы. Об этом в интервью "Фактам" рассказала младший юрист практики военного и семейного права юридической компании RELIANCE Мавиле Вилимовская.

Что меняется с 1 февраля 2026 года?

Бронирование работников

Временные послабления, которые действовали до 1 февраля, больше не применяются.

Возвращается стандартный срок бронирования – 72 часа (ранее временно было 24).

Отменить бронирование теперь можно не чаще чем раз в 5 дней.

Закон о мобилизации

Новых жестких правил не вводят. Государство переходит к цифровой и централизованной системе учета.

Основным документом становится электронный военный документ (Резерв ID).

Бумажные военные билеты больше не изготавливают – они служат лишь дополнительным подтверждением.

Приложение Резерв+

В 2026 году через Резерв+ будут поступать:

уведомления о повестках;

информация о штрафах;

данные об административных делах.

Также запускают автоматическую постановку на воинский учет: для 18-летних и для граждан 18 – 60 лет за рубежом. В таких случаях не нужно приходить в ТЦК и проходить ВВК.

Повестки

Порядок вручения не меняется. Повестки могут вручать:

представители ТЦК;

должностные лица органов власти;

руководители предприятий.

Вручение возможно в публичных и рабочих местах.

