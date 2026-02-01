Укр Рус
1 февраля, 20:05
2

Мобилизация с 1 февраля 2026 года: какие изменения будут в бронировании и учете

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • С 1 февраля 2026 года возвращается стандартный срок бронирования работников – 72 часа.
  • Государство переходит к цифровой системе учета с электронными военными документами.

Военное положение в Украине действует как минимум до 4 мая 2026 года. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья пригодны к службе, могут мобилизовать в ВСУ.

Кардинальных изменений в мобилизации с 1 февраля 2026 года не будет, но меняются некоторые правила и подходы. Об этом в интервью "Фактам" рассказала младший юрист практики военного и семейного права юридической компании RELIANCE Мавиле Вилимовская.

Что меняется с 1 февраля 2026 года?

Бронирование работников

  • Временные послабления, которые действовали до 1 февраля, больше не применяются.
  • Возвращается стандартный срок бронирования – 72 часа (ранее временно было 24).
  • Отменить бронирование теперь можно не чаще чем раз в 5 дней.

Закон о мобилизации

  • Новых жестких правил не вводят. Государство переходит к цифровой и централизованной системе учета.
  • Основным документом становится электронный военный документ (Резерв ID).
  • Бумажные военные билеты больше не изготавливают – они служат лишь дополнительным подтверждением.

Приложение Резерв+

В 2026 году через Резерв+ будут поступать:

  • уведомления о повестках;
  • информация о штрафах;
  • данные об административных делах.

Также запускают автоматическую постановку на воинский учет: для 18-летних и для граждан 18 – 60 лет за рубежом. В таких случаях не нужно приходить в ТЦК и проходить ВВК.

Повестки

Порядок вручения не меняется. Повестки могут вручать:

  • представители ТЦК;
  • должностные лица органов власти;
  • руководители предприятий.

Вручение возможно в публичных и рабочих местах.

  • Военнообязанные родители трех и более детей могут потерять отсрочку от мобилизации, если не докажут факт содержания детей. Небиологические родители или отчимы также могут получить отсрочку, если официально оформили опекунство и доказали содержание детей.
  • Количество забронированных украинских работников выросло с миллиона до 1 миллиона 300 тысяч за год, что влияет на мобилизацию. Бронирование способствует выходу работников из теневого рынка труда и повышению требований к компаниям, что освободило десятки миллиардов средств.
  • В 2026 году отсрочку от призыва могут не предоставить студентам, которые получают второе высшее образование, многодетным родителям с задолженностью по алиментам, или мужчинам, если одному из трех детей исполнилось 18 лет.