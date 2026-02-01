Мобилизация с 1 февраля 2026 года: какие изменения будут в бронировании и учете
- С 1 февраля 2026 года возвращается стандартный срок бронирования работников – 72 часа.
- Государство переходит к цифровой системе учета с электронными военными документами.
Военное положение в Украине действует как минимум до 4 мая 2026 года. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья пригодны к службе, могут мобилизовать в ВСУ.
Кардинальных изменений в мобилизации с 1 февраля 2026 года не будет, но меняются некоторые правила и подходы. Об этом в интервью "Фактам" рассказала младший юрист практики военного и семейного права юридической компании RELIANCE Мавиле Вилимовская.
Что меняется с 1 февраля 2026 года?
Бронирование работников
- Временные послабления, которые действовали до 1 февраля, больше не применяются.
- Возвращается стандартный срок бронирования – 72 часа (ранее временно было 24).
- Отменить бронирование теперь можно не чаще чем раз в 5 дней.
Закон о мобилизации
- Новых жестких правил не вводят. Государство переходит к цифровой и централизованной системе учета.
- Основным документом становится электронный военный документ (Резерв ID).
- Бумажные военные билеты больше не изготавливают – они служат лишь дополнительным подтверждением.
Приложение Резерв+
В 2026 году через Резерв+ будут поступать:
- уведомления о повестках;
- информация о штрафах;
- данные об административных делах.
Также запускают автоматическую постановку на воинский учет: для 18-летних и для граждан 18 – 60 лет за рубежом. В таких случаях не нужно приходить в ТЦК и проходить ВВК.
Повестки
Порядок вручения не меняется. Повестки могут вручать:
- представители ТЦК;
- должностные лица органов власти;
- руководители предприятий.
Вручение возможно в публичных и рабочих местах.
Последние новости о мобилизации в Украине
- Военнообязанные родители трех и более детей могут потерять отсрочку от мобилизации, если не докажут факт содержания детей. Небиологические родители или отчимы также могут получить отсрочку, если официально оформили опекунство и доказали содержание детей.
- Количество забронированных украинских работников выросло с миллиона до 1 миллиона 300 тысяч за год, что влияет на мобилизацию. Бронирование способствует выходу работников из теневого рынка труда и повышению требований к компаниям, что освободило десятки миллиардов средств.
- В 2026 году отсрочку от призыва могут не предоставить студентам, которые получают второе высшее образование, многодетным родителям с задолженностью по алиментам, или мужчинам, если одному из трех детей исполнилось 18 лет.