Право на отсрочку может быть потеряно отцом, если он не докажет факт содержания детей. Это объяснил украинский адвокат Ярослав Куц, член комитета по информационной политике НААУ, в комментарии "Новости.Live".

Когда отца 3 детей могут мобилизовать?

Например, если супруги разведены, а биологический отец имеет задолженность по алиментам более 3 месяцев, он может быть призван в армию.

Важно, чтобы государственная исполнительная служба подтвердила, что долга нет. Без соответствующей справки основание для отсрочки исчезает.

Адвокат отмечает, что закон не ограничивается только биологическими родителями. Небиологический отец или отчим, который официально опекается и содержит трех и более детей, тоже может получить отсрочку, если официально оформил опекунство и подтверждает содержание детей.

На практике суды уже признавали право на отсрочку для небиологических родителей, которые выполняют эти условия.

Итак, главное условие для получения отсрочки многодетными родителями – доказать, что они реально содержат детей, независимо от того, являются ли они биологическими родителями или опекунами.

