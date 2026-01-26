Мобилизация людей с инвалидностью предусмотрена статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как люди с инвалидностью могут мобилизоваться?

Желающие присоединиться к ВСУ люди с тяжелыми заболеваниями часто задают вопрос, берут ли с инвалидностью в армию.

Известно, что мужчины с любой группой могут подписать контракт с выбранной бригадой, если захотят. Это единственный вариант, когда мобилизация лиц с инвалидностью будет законной – если добровольца возьмут в армию.

Такого мужчину могут призвать, если у него есть инвалидность, но о ней не знают в ТЦК и отсрочка официально не оформлена. В таком случае мобилизация будет законной, ведь у лица нет никаких оснований для освобождения. Поэтому таким украинцам нужно самостоятельно подать заявление и следить за тем, чтобы отсрочка отображалась в приложении Резерв+.

Какие последние новости о мобилизации?