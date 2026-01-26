Мобілізація людей з інвалідністю передбачена статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Дивіться також Кого мобілізують з 1 лютого 2026 року

Як люди з інвалідністю можуть мобілізуватися?

Охочі приєднатися до ЗСУ люди з важкими захворюваннями часто ставлять питання, чи беруть з інвалідністю в армію.

Відомо, що чоловіки з будь-якою групою можуть підписати контракт з обраною бригадою, якщо захочуть. Це єдиний варіант, коли мобілізація осіб з інвалідністю буде законною – якщо добровольця візьмуть до армії.

Такого чоловіка можуть призвати, якщо у нього є інвалідність, але про неї не знають в ТЦК і відстрочка офіційно не оформлена. У такому разі мобілізація буде законною, адже в особи немає ніяких підстав для звільнення. Тому таким українцям потрібно самостійно подати заяву і стежити за тим, щоб відстрочка відображалася в застосунку Резерв+.

Які останні новини про мобілізацію?