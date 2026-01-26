Наразі під мобілізацію потрапляють військовозобов'язані від 18 до 60 років, які не мають медичних протипоказань, законних підстав для відстрочки або бронювання, пише 24 Канал.

Кого можуть призвати у лютому?

До цієї категорії належать:

Чоловіки 25 – 60 років, які раніше не служили в армії, якщо вони придатні за станом здоров'я і не мають законної відстрочки або бронювання.

Чоловіки 18 – 60 років з військовим досвідом – ті, хто проходив строкову службу, перебуває на військовому обліку або в резерві, за умови придатності до служби та відсутності відстрочки чи бронювання.

Громадяни, яких раніше зняли з військового обліку за станом здоровєя, або ті, хто мав статус "обмежено придатний", якщо військово-лікарська комісія повторно визнала їх придатними до служби.

Водночас мобілізація з 18 років можлива лише для військовозобов'язаних. Якщо людина має статус "призовник", то у віці від 18 до 25 років вона може служити лише добровільно, наприклад, уклавши контракт "18 – 24".

60 років – це граничний вік для проходження військової служби в Україні. Однак за бажанням, належного стану здоров'я та потреби армії, людині можуть запропонувати річний контракт "60+".

