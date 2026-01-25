У Міністерстві оборони України роз'яснили порядок отримання нового посвідчення у разі його втрати, викрадення або пошкодження.

Як відновити посвідчення УБД?

Для чинних військовослужбовців необхідно подати рапорт командиру своєї військової частини. Звільнені зі служби мають звернутися до ТЦК та СП, у якому перебувають на обліку.

У Міноборони зазначили, що процедуру спростили. Тепер не потрібно подавати довідку з поліції та оголошення в друкованих ЗМІ про втрату документа.

Які документи потрібні, щоб відновити посвідчення?

У разі втрати або викрадення посвідчення до рапорту чи заяви слід додати:

копію втраченого або викраденого посвідчення (за наявності);

лист талонів та його копію;

копію першої сторінки паспорта або ID-картки;

дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри.

Якщо посвідчення стало непридатним для використання, потрібно подати:

пошкоджене посвідчення;

лист талонів;

копію першої сторінки паспорта або ID-картки;

дві кольорові фотокартки 3×4 сантиметри.

Якщо документ був знищений під час виконання бойових чи службових завдань, його відновлення відбувається на підставі службового розслідування. У такому випадку подається заява та дві фотокартки.

Водночас звільненим з полону військовослужбовцям не потрібно додавати матеріали службового розслідування. За відсутності посвідчення новий документ їм видають лише на підставі особистої заяви.

