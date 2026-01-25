У Министерстве обороны Украины разъяснили порядок получения нового удостоверения в случае его потери, похищения или повреждения.

Как восстановить удостоверение УБД?

Для действующих военнослужащих необходимо подать рапорт командиру своей воинской части. Уволенные со службы должны обратиться в ТЦК и СП, в котором находятся на учете.

В Минобороны отметили, что процедуру упростили. Теперь не нужно подавать справку из полиции и объявления в печатных СМИ о потере документа.

Какие документы нужны, чтобы восстановить удостоверение?

В случае потери или похищения удостоверения к рапорту или заявлению следует добавить:

копию утраченного или похищенного удостоверения (при наличии);

лист талонов и его копию;

копию первой страницы паспорта или ID-карты;

две цветные фотографии размером 3×4 сантиметра.

Если удостоверение стало непригодным для использования, нужно подать:

поврежденное удостоверение;

лист талонов;

копию первой страницы паспорта или ID-карты;

две цветные фотографии 3×4 сантиметра.

Если документ был уничтожен во время выполнения боевых или служебных задач, его восстановление происходит на основании служебного расследования. В таком случае подается заявление и две фотографии.

В то же время освобожденным из плена военнослужащим не нужно прилагать материалы служебного расследования. При отсутствии удостоверения новый документ им выдают только на основании личного заявления.

