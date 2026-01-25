У Министерстве обороны Украины разъяснили порядок получения нового удостоверения в случае его потери, похищения или повреждения.

Как восстановить удостоверение УБД?

Для действующих военнослужащих необходимо подать рапорт командиру своей воинской части. Уволенные со службы должны обратиться в ТЦК и СП, в котором находятся на учете.

В Минобороны отметили, что процедуру упростили. Теперь не нужно подавать справку из полиции и объявления в печатных СМИ о потере документа.

Какие документы нужны, чтобы восстановить удостоверение?

В случае потери или похищения удостоверения к рапорту или заявлению следует добавить:

  • копию утраченного или похищенного удостоверения (при наличии);
  • лист талонов и его копию;
  • копию первой страницы паспорта или ID-карты;
  • две цветные фотографии размером 3×4 сантиметра.

Если удостоверение стало непригодным для использования, нужно подать:

  • поврежденное удостоверение;
  • лист талонов;
  • копию первой страницы паспорта или ID-карты;
  • две цветные фотографии 3×4 сантиметра.

Если документ был уничтожен во время выполнения боевых или служебных задач, его восстановление происходит на основании служебного расследования. В таком случае подается заявление и две фотографии.

В то же время освобожденным из плена военнослужащим не нужно прилагать материалы служебного расследования. При отсутствии удостоверения новый документ им выдают только на основании личного заявления.

Какие льготы в Украине могут получить участники боевых действий?

  • Участники боевых действий в Украине могут получить 75% скидку на оплату коммунальных услуг, включая газ, при соблюдении определенных условий. Льготы на коммунальные услуги оформляются через Пенсионный фонд с подачей соответствующих документов.

  • Для УБД в Украине предусмотрены также медицинские льготы. Они позволяют получать бесплатно лекарства, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей.

  • Статус участника боевых действий предусматривает также и денежные гарантии. Пенсии и государственная социальная помощь для УБД увеличиваются на 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Это является дополнительным механизмом поддержки базового уровня доходов.