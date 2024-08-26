Нові повістки, облік 16-річних і хто не матиме відстрочки: якою буде мобілізація у вересні

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Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 9 листопада, отже, питання відстрочок, оновлення даних та штрафів лишається актуальним. Крім того, починається навчальний рік, і питання військового обліку важливе як для студентів, так і для абітурієнтів.

За новими правилами, повістки будуть формуватися також через електронний реєстр і друкуватися. Їх можна буде перевірити через застосунок "Резерв+".

24 Канал зібрав актуальну інформацію про мобілізацію, відстрочки та повістки у вересні.

Облік для абітурієнтів: чи треба звертатися до ТЦК

З початком навчального року деякі абітурієнти переїжджають до інших міст, щоб вступити до вишу. Чи потрібно звертатися до ТЦК у разі переїзду, пояснив начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов'язаних сектору мобілізаційно оборонної роботи Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Любомир Хомицький.

До теми Вступ під час мобілізації: чи треба звертатися до ТЦК, якщо абітурієнт переїжджає в інше місто

Такої вимоги у нас немає. Так, є правила військового обліку, які вимагають перебувати на військовому обліку там, де зареєстровано, задекларовано місце проживання в територіальних центрах. Тобто, якщо людина буде декларувати своє місце перебування, наприклад, як внутрішньо переміщення особа на іншій території, то тоді так, виникає обов'язок звернутись до районного ТЦК за місцем реєстрації і стати на військовий облік,

– зазначив Хомицький.

Як стверджує представник ТЦК, питання, що стосуються працевлаштування, навчання, передбачають виключно ведення військового обліку безпосередньо керівниками відповідних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій.

Питання 16-річних: що буде, якщо не стати на облік

Усі 16-річні громадяни України чоловічої статі мають стати на військовий облік, невиконання цього матиме певні юридичні наслідки. Законодавство України стверджує, що 16-річні юнаки мають зареєструватися у відповідному ТЦК та СП.

Відсутність юнака на обліку призведе до адміністративного штрафу, який за неповнолітнього повинні будуть сплатити батьки або опікуни. Розмір штрафу може залежати від конкретних обставин справи.



Водночас відсутність взяття на військовий облік у 16 років не створює негайних перешкод для виїзду за межі країни. Однак після досягнення повноліття ситуація змінюється.

Для взяття на облік треба звернутися до місцевого ТЦК та СП та пройти медичний огляд.

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16 серпня Кабмін затвердив постанову, за якою частину громадян будуть автоматично ставити на військовий облік при оформленні паспорта. Це стосується чоловіків віком від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт – їх автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження ВЛК.

Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном й оформлює собі паспорт в офіційних українських представництвах.

Нові правила відстрочки та що буде з аспірантами

У серпні Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт з новими правилами відстрочки. Чоловіки, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні, отримають відстрочку.



За законопроєкт проголосувало 310 народних депутатів.

До теми Чоловіки, чиї неповнорідні родичі загинули чи зникли на війні, отримають відстрочку

Раніше не можна було мобілізувати чоловіків, в яких загинув чи зник безвісти на війні повнорідний член родини. Але мобілізувати могли тих, в кого загинули чи зникли неповнорідні (від іншого шлюбу) брати чи сестра. Відтепер це питання врегульоване.

Відтак права на відстрочку наразі не мають такі категорії:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;

батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти та не відбуває покарання;

деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю І та II групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд);

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи зі статусом "обмежено придатний" через скасування такої категорії;

чоловіки, які за повторної ВЛК були визнані здоровими (військовозобов'язані, які отримали свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти медогляд).

Тобто людей з цих категорій можуть мобілізувати у вересні.

Мінсоцполітики також розробило нову постанову. Згідно з нею, особи, що утримують або доглядають за хворими рідними та близькими або такими, що мають інвалідність, не повинні зазначати у заяві до ТЦК та СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї.

Таку інформацію зазначають лише військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК СП перевірятимуть її за даними державних реєстрів, мовиться у повідомленні Уряду.

Крім того, військовозобов'язані, які мають батьків з інвалідністю І або II групи, більше не мають встановлювати факт здійснення догляду. За законодавством України, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати й мають право на відстрочку.

Для оформлення акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов'язаному більше не потрібно йти до ТЦК та СП. Акт можна буде отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій. Після подання заяви орган місцевого самоврядування має розглянути її протягом 10 календарних днів.

Якими будуть повістки у вересні

Закон про мобілізацію, що набув чинності у травні, передбачає вручення повісток у громадських місцях чи за адресою проживання, а також рекомендованим листом з описом вмісту. Така повістка вважатиметься отриманою, навіть якщо військовозобов'язаний не забрав її.

У постанові від 16 серпня Кабмін затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Оновлені повістки будуть роздруковані на бланку або сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Постанова передбачає, що повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (зокрема, роздруковані), та повістки, оформлені на бланку, матимуть однакову юридичну силу. Керівник ТЦК має засвідчити повістку особистим підписом та скріпити гербовою печаткою.

Повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, матиме кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК, накладений у день її формування. Також повістка матиме QR-код, за яким можна перевірити її дійсність.

У разі коли резервіст або військовозобов’язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних (тобто до 16 липня, - ред.), повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов’язаним під час уточнення облікових даних,

– мовиться у постанові.

Повістка, сформована за допомогою електронного реєстру / Постанова КМУ



Повістка від керівника ТЦК / Постанова КМУ

Як розповів очільник управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий в ефірі телемарафону "Єдині новини", повістку, сформовану з електронного реєстру, можна буде перевірити через застосунок "Резерв+".

Які нові дані будуть у "Резерв+"

У застосунку "Резерв+" також з'являться нові персональні дані – Кабмін ухвалив експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Єдиний демографічний реєстр та відомча система Державної міграційної служби обмінюватимуться даними з "Оберегом" завдяки системі "Трембіта".

Читайте також Які персональні дані українців з 16 років з'являться у Реєстрі військовозобов'язаних

У реєстрі військовозобов'язаних з'являтимуться такі дані про чоловіків віком від 16 до 25 років:

оцифрований образ обличчя;

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місцеперебування;

реквізити внутрішнього та закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видачі, орган, який видав, термін дії);

відомості про громадянство;

номер запису в Демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

дані про оформлення документів для виїзду за кордон на ПМП або про повернення в Україну.

Ця інформація в реєстрі "Оберіг" з'являтиметься і про чоловіків, що відбувають покарання.

Про чоловіків віком до 60 років "Оберіг" отримає такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

стать;

місце проживання та місцеперебування;

реквізити внутрішнього або закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видачі, орган, який видав, термін дії);

номер запису в Демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на ПМП або про повернення в Україну;

відомості про дату останнього виїзду за межі України;

відомості про смерть або оголошення особи померлою.

Чи будуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років у вересні

Чинним законодавством вік, з якого можна мобілізувати, понижено з 27 до 25 років. Однак існували випадки мобілізації молодших чоловіків у таких випадках:

коли чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

у випадках, коли військово-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до строкової служби у мирний час, але придатним у воєнний час.

Про розгляд Верховною Радою відповідного законопроєкту повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Нардеп послався на слова голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про те, що законопроєкт розглянуть у вересні на першому засіданні.

Чи будуть мобілізовувати правоохоронців на пенсії

Правоохоронці зазвичай виходять на пенсію у віці 40 – 45 років, що робить можливою їхню мобілізацію до 60 років. Однак є думка, що поліцейських пенсіонерів не мобілізують.

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський назвав це питання маніпулятивним, повідомляло Українське радіо.

За словами депутата, жодних обмежень на мобілізацію громадян, які вийшли на пенсію після служби в правоохоронних органах у віці 40 – 45 років, немає. Усіх їх переводять зі спеціального обліку на загальний військовий облік.

Якщо поліцейський за станом здоров'я визнається придатним до військової служби, то він підлягає мобілізації на загальних засадах,

– сказав Веніславський.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін казав, що державні службовці, які є військовозобов’язаними та не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.