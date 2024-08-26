Новые повестки, учет 16-летних и кто не будет иметь отсрочки: какой будет мобилизация в сентябре

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Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 9 ноября, следовательно, вопрос отсрочек, обновления данных и штрафов остается актуальным. Кроме того, начинается учебный год, и вопрос воинского учета важен как для студентов, так и для абитуриентов.

По новым правилам, повестки будут формироваться также через электронный реестр и печататься. Их можно будет проверить через приложение "Резерв+".

24 Канал собрал актуальную информацию о мобилизации, отсрочках и повестках в сентябре.

Учет для абитуриентов: надо ли обращаться в ТЦК

С началом учебного года некоторые абитуриенты переезжают в другие города, чтобы поступить в вуз. Нужно ли обращаться в ТЦК в случае переезда, объяснил начальник отдела воинского учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского областного центра комплектования и социальной поддержки Любомир Хомицкий.

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Такого требования у нас нет. Да, есть правила воинского учета, которые требуют находиться на воинском учете там, где зарегистрировано, задекларировано место жительства в территориальных центрах. То есть, если человек будет декларировать свое место пребывания, например, как внутренне перемещенное лицо на другой территории, то тогда да, возникает обязанность обратиться в районный ТЦК по месту регистрации и стать на воинский учет,

– отметил Хомицкий.

Как утверждает представитель ТЦК, вопросы, касающиеся трудоустройства, обучения, предусматривают исключительно ведение воинского учета непосредственно руководителями соответствующих учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций.

Вопрос 16-летних: что будет, если не стать на учет

Все 16-летние граждане Украины мужского пола должны стать на воинский учет, невыполнение этого будет иметь определенные юридические последствия. Законодательство Украины утверждает, что 16-летние юноши должны зарегистрироваться в соответствующем ТЦК и СП.

Отсутствие юноши на учете приведет к административному штрафу, который за несовершеннолетнего должны будут оплатить родители или опекуны. Размер штрафа может зависеть от конкретных обстоятельств дела.



В то же время отсутствие взятия на воинский учет в 16 лет не создает немедленных препятствий для выезда за пределы страны. Однако после достижения совершеннолетия ситуация меняется.

Чтобы встать на учет, надо обратиться в местный ТЦК и СП и пройти медицинский осмотр.

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16 августа Кабмин утвердил постановление, согласно которому часть граждан будут автоматически ставить на воинский учет при оформлении паспорта. Это касается мужчин в возрасте от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт – их автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВВК.

Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом и оформляет себе паспорт в официальных украинских представительствах.

Новые правила отсрочки и что будет с аспирантами

В августе Верховная Рада поддержала в целом законопроект с новыми правилами отсрочки. Мужчины, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне, получат отсрочку.



За законопроект проголосовало 310 народных депутатов.

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Раньше нельзя было мобилизовать мужчин, у которых погиб или пропал без вести на войне полнородный член семьи. Но мобилизовать могли тех, у кого погибли или пропали неполнородные (от другого брака) братья или сестра. Отныне этот вопрос урегулирован.

Поэтому права на отсрочку пока не имеют такие категории:

студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, которые получают второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины, которые имеют задолженность по уплате алиментов;

лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести и не отбывает наказание;

некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);

лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица со статусом "ограниченно годный" из-за отмены такой категории;

мужчины, которые при повторной ВВК были признаны здоровыми (военнообязанные, которые получили свидетельства о I и II группе инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти медосмотр).

То есть людей из этих категорий могут мобилизовать в сентябре.

Минсоцполитики также разработало новое постановление. Согласно ему, лица, которые содержат или ухаживают за больными родными и близкими или имеющими инвалидность, не должны указывать в заявлении в ТЦК и СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи.

Такую информацию отмечают только военнообязанные, которые осуществляют уход за больными родителями жены. ТЦК СП будут проверять ее по данным государственных реестров, говорится в сообщении Правительства.

Кроме того, военнообязанные, у которых есть родители с инвалидностью I или II группы, больше не должны устанавливать факт осуществления ухода. По законодательству Украины, взрослые дети, у которых есть нетрудоспособные родители, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

Для оформления акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанному больше не нужно идти в ТЦК и СП. Акт можно будет получить, обратившись с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления и районных государственных администраций. После подачи заявления орган местного самоуправления должен рассмотреть его в течение 10 календарных дней.

Какими будут повестки в сентябре

Закон о мобилизации, вступивший в силу в мае, предусматривает вручение повесток в общественных местах или по адресу проживания, а также заказным письмом с описью содержимого. Такая повестка будет считаться полученной, даже если военнообязанный не забрал ее.

В постановлении от 16 августа Кабмин утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Обновленные повестки будут распечатаны на бланке или сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников.

Постановление предусматривает, что повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в частности, распечатанные), и повестки, оформлены на бланке, будут иметь одинаковую юридическую силу. Руководитель ТЦК должен засвидетельствовать повестку личной подписью и скрепить гербовой печатью.

Повестка, сформирована с помощью Единого государственного реестра призывников, будет иметь квалифицированную электронную подпись руководителя ТЦК, наложенный в день ее формирования. Также повестка будет иметь QR-код, по которому можно проверить ее действительность.

В случае если резервист или военнообязанный уточнил свои учетные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных (то есть до 16 июля, – ред.), повестка может направляться на адрес места жительства, указанный резервистом или военнообязанным при уточнении учетных данных,

– говорится в постановлении.

Повестка, сформирована с помощью электронного реестра / Постановление КМУ



Повестка от руководителя ТЦК / Постановление КМУ

Как рассказал глава управления информационных технологий Минобороны Украины Олег Берестовой в эфире телемарафона "Единые новости", повестку, сформированную из электронного реестра, можно будет проверить через приложение "Резерв+".

Какие новые данные будут в "Резерв+"

В приложении "Резерв+" также появятся новые персональные данные – Кабмин принял экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Единый демографический реестр и ведомственная система Государственной миграционной службы будут обмениваться данными с "Оберегом" благодаря системе "Трембита".

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В реестре военнообязанных будут появляться следующие данные о мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет:

оцифрованный образ лица;

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

место рождения;

пол;

место жительства и местонахождение;

реквизиты внутреннего и заграничного паспорта (серия и/или номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия);

сведения о гражданстве;

номер записи в Демографическом реестре (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

данные об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину.

Эта информация в реестре "Оберег" будет появляться и о мужчинах, отбывающих наказание.

О мужчинах в возрасте до 60 лет "Оберег" получит такие данные:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

пол;

место жительства и местонахождение;

реквизиты внутреннего или заграничного паспорта (серия и/или номер, дата выдачи, орган, который выдал, срок действия);

номер записи в Демографическом реестре (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

сведения об оформлении документов для выезда за границу на ПМЖ или о возвращении в Украину;

сведения о дате последнего выезда за пределы Украины;

сведения о смерти или объявлении лица умершим.

Будут ли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в сентябре

Действующим законодательством возраст, с которого можно мобилизовать, снижен с 27 до 25 лет. Однако существовали случаи мобилизации младших мужчин в таких случаях:

когда мужчина прошел срочную службу в мирное время;

если человек закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

в случаях, когда военно-врачебная комиссия признала мужчину непригодным к срочной службе в мирное время, но пригодным в военное время.

О рассмотрении Верховной Радой соответствующего законопроекта сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Нардеп сослался на слова главы Верховной Рады Руслана Стефанчука о том, что законопроект рассмотрят в сентябре на первом заседании.

Будут ли мобилизовать правоохранителей на пенсии

Правоохранители обычно выходят на пенсию в возрасте 40 – 45 лет, что делает возможной их мобилизацию до 60 лет. Однако есть мнение, что полицейских пенсионеров не мобилизуют.

Глава подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский назвал этот вопрос манипулятивным, сообщало Украинское радио.

По словам депутата, никаких ограничений на мобилизацию граждан, которые вышли на пенсию после службы в правоохранительных органах в возрасте 40 – 45 лет, нет. Всех их переводят со специального учета на общий воинский учет.

Если полицейский по состоянию здоровья будет признан годным к военной службе, то он подлежит мобилизации на общих основаниях,

– сказал Вениславский.

Ранее представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин говорил, что государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.