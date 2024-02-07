Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію: що це означає для жінок

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні новий законопроект про мобілізацію. Чи передбачає він зміни у призові на військову службу жінок, читайте далі.

Законопроєкт стане законом у разі, якщо парламент схвалить його у другому читанні, а президент Зеленський підпише. За словами нардепа Ярослава Железняка, це може статися вже у квітні цього року.

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Що варто знати жінкам

Новий законопроєкт передбачає мобілізацію жінок, але лише на підставі добровільної згоди. Також вони повинні бути призовного віку, тобто молодші за 60 років. Крім того, ВЛК мусить визнати таку жінку придатною до військової служби.

Водночас правила постановки на військовий облік залишилися. Відповідно до них:

жінки, придатні за станом здоров'я та віком до військової служби, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, беруться на військовий облік за власним бажанням.

Крім того, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку. У мирний час жінки теж можуть служити на добровільних засадах.

Також важливо, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі).

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На засіданні Ради за законопроєкт № 10449 проголосували 243 народних обранці, 12 – виступили проти.

На документ ще чекає внесення правок до 21 лютого та друге читання.

Депутати неодноразово наголошували на спірних питаннях у законопроєкті. Зокрема, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв не погоджується з тим, що із документу викреслили норму про відстрочку для людей, які доглядають за родичами з інвалідністю. А голова Комітету Завітневич вказував на брак норми про ротацію та її терміни.

Також на потребі внесення правок наполягав омбудсмен Дмитро Лубінець.

З 1 жовтня 2023 року працює військовий облік жінок. Але наразі він стосується тільки жінок, які мають медичні спеціальності.