Очікується, що 6 лютого Верховна Рада розглядатиме оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Ймовірно, його не вдасться ухвалити одразу у цілому.

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"Чекаємо на позицію Міноборони"

Заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зазначив, що оновлена версія законопроєкту викликає чимало питань. Ще будуть вестися дискусії.

Зокрема, нардеп вказав на "плюси" і "мінуси".

Він привітав ті пропозиції, які врахувало Міноборони під час модернізації законопроєкту. Йдеться про включення до категорії осіб, які звільняються від мобілізації, людей з інвалідністю третьої групи.

Водночас Міноборони викреслило з оновленої версії норму, відповідно до якої відстрочку від мобілізації мають люди, які доглядають за особами з інвалідністю першої – третьої груп.



Ми бачимо зараз багато запитів від таких людей. Хочемо почути позицію Міноборони і Мінсоцполітики,

– наголосив Чернєв.

Він підкреслив, що відомства мають розповісти, як вони бачать вирішення цієї проблеми.

Депутат наголосив, що тут точно не повинно бути жодних зловживань. Відстрочку від мобілізації для догляду за людьми з інвалідністю мають надавати особам першого рідства – це чоловік, батьки, сини тощо, а "не якійсь людині з вулиці".

Окремо Чернєв зауважив, що поки не розуміє, як буде реалізований електронний кабінет військовозобов'язаного і як через нього можна буде отримати повістки, адже не всі в нашій країні люди мають доступ до інтернету.

Чого ще бракує новій версії документу про мобілізацію

Голова комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич теж наголосив на недоліках у новій версії законопроєкту.

Депутат зауважив, що у його тексті випустили з уваги норму про ротацію. Немає жодного слова про її терміни.

Також Завітневич не підтримує мобілізацію засуджених, хай навіть і добровільну. Це загрожує "дідівщиною" в армії. Схожий досвід вже був в СРСР. За словами депутата, самі військові виступають проти цієї норми.