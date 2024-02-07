Рада поддержала законопроект о мобилизации: что это значит для женщин

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении новый законопроект о мобилизации. Предусматривает ли он изменения в призыве на военную службу женщин, читайте дальше.

Законопроект станет законом в случае, если парламент одобрит его во втором чтении, а президент Зеленский подпишет. По словам нардепа Ярослава Железняка, это может произойти уже в апреле этого года.

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Что следует знать женщинам

Новый законопроект предусматривает мобилизацию женщин, но только на основании добровольного согласия. Также они должны быть призывного возраста, то есть моложе 60 лет. Кроме того, ВВК должна признать такую женщину пригодной к военной службе.

В то же время правила постановки на воинский учет остались. В соответствии с ними:

женщины, пригодные по состоянию здоровья и возрасту к военной службе, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

женщины, которые имеют специальность и / или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, берутся на воинский учет по собственному желанию.

Кроме того, женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке. В мирное время женщины тоже могут служить на добровольных началах.

Также важно, что женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола).

Рада сделала первый шаг к принятию законопроекта о мобилизации: что известно

На заседании Рады за законопроект № 10449 проголосовали 243 народных избранника, 12 – выступили против.

Документ еще ждет внесение правок до 21 февраля и второе чтение.

Депутаты неоднократно отмечали спорные вопросы в законопроекте. В частности, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не согласен с тем, что из документа вычеркнули норму об отсрочке для людей, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью. А председатель Комитета Завитневич указывал на отсутствие нормы о ротации и ее сроках.

Также на необходимости внесения поправок настаивал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

С 1 октября 2023 года работает воинский учет женщин. Но пока он касается только женщин, которые имеют медицинские специальности.