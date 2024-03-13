Воювати має кожен п'ятий, – Дикий прокоментував нагальні потреби в мобілізації
Народні депутати 7 лютого проголосували в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. На сьогодні в документ було внесено понад 4 тисячі правок.
Ветеран російсько-української війни Євген Дикий сказав 24 Каналу, що правки, які вносять депутати у цей законопроєкт спрямовані тільки на послаблення відповідальності ухилянтів. Водночас не внесено жодної зміни щодо посилення їхньої відповідальності. В цьому випадку позиція народних обранців пов'язана з їхнім бажанням не втрати свої рейтинги.
Важливо Закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тисяч військових, котрі на фронті, – FT
Спрацьовує "ганебна арифметика"
Україну, за його словами, зараз захищає приблизно 1 мільйон людей. В кожного з них є принаймні двоє дорослих родичів з правом голосу. Разом це приблизно 3 мільйони виборців. Водночас наш мобілізаційний резерв складає приблизно 5 мільйонів чоловіків, які теж мають по 2 дорослих родичів. Це 15 мільйонів.
15 мільйонів голосів в 5 разів більше, ніж 3 мільйони. Спрацьовує "ганебна арифметика" в поєднанні з нерозумінням, чого насправді треба боятися. Втрата рейтингів – це не найгірша втрата, яка може статися під час великої війни. Проблема саме в цьому,
– наголосив ветеран російсько-української війни.
Також немає жодної фракції, яка б виступила з заявою, що її не влаштовує цей закон, тому що він не забезпечить достатнє поповнення армії.
"Йдеться тільки про захист прав і свобод ухилянтів. Ніби в тих, хто зараз нас захищає, немає прав і свобод. Ми спостерігаємо "балет в пуантах не злякай ухилянта". В цьому "балеті" "злились в екстазі" і партія, що править, і опозиціонери", – зазначив він.
Не мають воювати всі
Проте не має потреби в тому, щоб воювали загалом всі. Необхідно, щоб воювало рівно стільки, скільки треба.
"Найближчим часом бажано набрати 500 тисяч людей. А далі – ще 500 тисяч у спокійному темпі по 20 тисяч щомісяця. Загалом потрібно набрати щонайбільше 1 мільйон із тих 5 мільйонів мобілізаційного резерву, який реально маємо. Необхідно, щоб зараз пішов служити кожен 10-й чоловік призовного віку в тилу, і поступово – воювати має кожен п'ятий. Однак виходить, що навіть таке завдання видається абсолютно непід'ємним для нашого тилу", – резюмував Євген Дикий.
Законопроєкт про мобілізацію: важливе
- Проєкт закону про мобілізацію було внесено у Верховну Раду 30 січня 2024 року. Водночас Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в документі є суперечливі норми.
- Вже 7 лютого депутати проголосували у першому читанні цей законопроєкт. Водночас до нього було внесено понад 4 тисячі правок. Вони стосуються зокрема обмеження конституційних прав і свобод, обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, обмеження прав на керування транспортним засобом, а також накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках.
- Також 12 березня на засіданні комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорювалась можливість вилучення із законопроєкту пунктів про обмеження для ухильників. Йшлося нібито про погодження цього питання. Проте депутат "Слуги народу" Юрій Здебський наголосив, що рішення наразі не ухвалене.