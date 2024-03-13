Воювати має кожен п'ятий, – Дикий прокоментував нагальні потреби в мобілізації

Народні депутати 7 лютого проголосували в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. На сьогодні в документ було внесено понад 4 тисячі правок.

Ветеран російсько-української війни Євген Дикий сказав 24 Каналу, що правки, які вносять депутати у цей законопроєкт спрямовані тільки на послаблення відповідальності ухилянтів. Водночас не внесено жодної зміни щодо посилення їхньої відповідальності. В цьому випадку позиція народних обранців пов'язана з їхнім бажанням не втрати свої рейтинги.

Важливо Закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тисяч військових, котрі на фронті, – FT

Спрацьовує "ганебна арифметика"

Україну, за його словами, зараз захищає приблизно 1 мільйон людей. В кожного з них є принаймні двоє дорослих родичів з правом голосу. Разом це приблизно 3 мільйони виборців. Водночас наш мобілізаційний резерв складає приблизно 5 мільйонів чоловіків, які теж мають по 2 дорослих родичів. Це 15 мільйонів.

15 мільйонів голосів в 5 разів більше, ніж 3 мільйони. Спрацьовує "ганебна арифметика" в поєднанні з нерозумінням, чого насправді треба боятися. Втрата рейтингів – це не найгірша втрата, яка може статися під час великої війни. Проблема саме в цьому,

– наголосив ветеран російсько-української війни.

Також немає жодної фракції, яка б виступила з заявою, що її не влаштовує цей закон, тому що він не забезпечить достатнє поповнення армії.

"Йдеться тільки про захист прав і свобод ухилянтів. Ніби в тих, хто зараз нас захищає, немає прав і свобод. Ми спостерігаємо "балет в пуантах не злякай ухилянта". В цьому "балеті" "злились в екстазі" і партія, що править, і опозиціонери", – зазначив він.

Не мають воювати всі

Проте не має потреби в тому, щоб воювали загалом всі. Необхідно, щоб воювало рівно стільки, скільки треба.

"Найближчим часом бажано набрати 500 тисяч людей. А далі – ще 500 тисяч у спокійному темпі по 20 тисяч щомісяця. Загалом потрібно набрати щонайбільше 1 мільйон із тих 5 мільйонів мобілізаційного резерву, який реально маємо. Необхідно, щоб зараз пішов служити кожен 10-й чоловік призовного віку в тилу, і поступово – воювати має кожен п'ятий. Однак виходить, що навіть таке завдання видається абсолютно непід'ємним для нашого тилу", – резюмував Євген Дикий.

Законопроєкт про мобілізацію: важливе