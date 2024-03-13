Воевать должен каждый пятый, – Дикий прокомментировал насущные потребности в мобилизации
Народные депутаты 7 февраля проголосовали в первом чтении законопроект о мобилизации. На сегодня в документ было внесено более 4 тысяч правок.
Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сказал 24 каналу, что правки, которые вносят депутаты в этот законопроект, направлены только на ослабление ответственности уклонистов. В то же время не внесено ни одного изменения по усилению их ответственности. В данном случае позиция народных избранников связана с их желанием не потерять свои рейтинги.
Важно Закон о мобилизации направлен на замену 330 тысяч военных, которые на фронте, – FT
Срабатывает "позорная арифметика"
Украину, по его словам, сейчас защищает примерно 1 миллион человек. У каждого из них есть по крайней мере двое взрослых родственников с правом голоса. Вместе это примерно 3 миллиона избирателей. В то же время наш мобилизационный резерв составляет примерно 5 миллионов мужчин, которые тоже имеют по 2 взрослых родственников. Это 15 миллионов.
15 миллионов голосов в 5 раз больше, чем 3 миллиона. Срабатывает "позорная арифметика" в сочетании с непониманием, чего на самом деле надо бояться. Потеря рейтингов – это не самая плохая потеря, которая может произойти во время большой войны. Проблема именно в этом,
– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.
Также нет ни одной фракции, которая бы выступила с заявлением, что ее не устраивает этот закон, потому что он не обеспечит достаточное пополнение армии.
"Речь идет только о защите прав и свобод уклонистов. Будто у тех, кто сейчас нас защищает, нет прав и свобод. Мы наблюдаем "балет в пуантах не спугни уклониста". В этом "балете" "слились в экстазе" и партия, что правит, и оппозиционеры", – отметил он.
Не должны воевать все
Однако нет необходимости в том, чтобы воевали в целом все. Необходимо, чтобы воевало ровно столько, сколько надо.
"В ближайшее время желательно набрать 500 тысяч человек. А дальше – еще 500 тысяч в спокойном темпе по 20 тысяч ежемесячно. В общем нужно набрать максимум 1 миллион из тех 5 миллионов мобилизационного резерва, который реально имеем. Необходимо, чтобы сейчас пошел служить каждый 10-й человек призывного возраста в тылу, и постепенно – воевать должен каждый пятый. Однако получается, что даже такая задача кажется абсолютно неподъемной для нашего тыла", – резюмировал Евгений Дикий.
Законопроект о мобилизации: важное
- Проект закона о мобилизации был внесен в Верховную Раду 30 января 2024 года. В то же время Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в документе есть противоречивые нормы.
- Уже 7 февраля депутаты проголосовали в первом чтении этот законопроект. В то же время в него было внесено более 4 тысяч поправок. Они касаются, в частности, ограничения конституционных прав и свобод, ограничения прав физического лица во выезде за пределы Украины, ограничения прав на управление транспортным средством, а также наложения ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках.
- Также 12 марта на заседании комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждалась возможность изъятия из законопроекта пунктов об ограничениях для уклонистов. Речь шла якобы о согласовании этого вопроса. Однако депутат "Слуги народа" Юрий Здебский отметил, что решение пока не принято.