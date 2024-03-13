Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сказал 24 каналу, что правки, которые вносят депутаты в этот законопроект, направлены только на ослабление ответственности уклонистов. В то же время не внесено ни одного изменения по усилению их ответственности. В данном случае позиция народных избранников связана с их желанием не потерять свои рейтинги.

Важно Закон о мобилизации направлен на замену 330 тысяч военных, которые на фронте, – FT

Срабатывает "позорная арифметика"

Украину, по его словам, сейчас защищает примерно 1 миллион человек. У каждого из них есть по крайней мере двое взрослых родственников с правом голоса. Вместе это примерно 3 миллиона избирателей. В то же время наш мобилизационный резерв составляет примерно 5 миллионов мужчин, которые тоже имеют по 2 взрослых родственников. Это 15 миллионов.

15 миллионов голосов в 5 раз больше, чем 3 миллиона. Срабатывает "позорная арифметика" в сочетании с непониманием, чего на самом деле надо бояться. Потеря рейтингов – это не самая плохая потеря, которая может произойти во время большой войны. Проблема именно в этом,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Также нет ни одной фракции, которая бы выступила с заявлением, что ее не устраивает этот закон, потому что он не обеспечит достаточное пополнение армии.

"Речь идет только о защите прав и свобод уклонистов. Будто у тех, кто сейчас нас защищает, нет прав и свобод. Мы наблюдаем "балет в пуантах не спугни уклониста". В этом "балете" "слились в экстазе" и партия, что правит, и оппозиционеры", – отметил он.

Не должны воевать все

Однако нет необходимости в том, чтобы воевали в целом все. Необходимо, чтобы воевало ровно столько, сколько надо.

"В ближайшее время желательно набрать 500 тысяч человек. А дальше – еще 500 тысяч в спокойном темпе по 20 тысяч ежемесячно. В общем нужно набрать максимум 1 миллион из тех 5 миллионов мобилизационного резерва, который реально имеем. Необходимо, чтобы сейчас пошел служить каждый 10-й человек призывного возраста в тылу, и постепенно – воевать должен каждый пятый. Однако получается, что даже такая задача кажется абсолютно неподъемной для нашего тыла", – резюмировал Евгений Дикий.

Законопроект о мобилизации: важное