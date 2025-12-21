Похолодання та сильні морози вже близько: коли зміниться погода

Відчутне похолодання накриє Україну вже впродовж наступного тижня. У деяких областях температурні показники можуть знизитися до 13 градусів морозу.

Таку інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Коли вдарять відчутні морози?

Наталія Птуха розповіла, що значне зниження температури почнеться вже протягом 23 – 24 грудня. За її словами, повітряні потоки з північних широт принесуть в Україну ще прохолоднішу та морозну повітряну масу.

З 24-го числа очікуються зниження температури на Лівобережжі, у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях, де температура протягом доби буде від 0 до 6 градусів морозу. Водночас уночі на Сході та Північному Сході в ніч проти 24 грудня може бути навіть до 10 градусів морозу,

– повідомила вона.

Попри це протягом діб 24 і 25 грудня у більшості областей ще утримаються показники в межах від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. У південній частині та на Закарпатті вони становитимуть від 1 до 7 градусів тепла.

"Уже після 25 грудня продовжить утримуватися погода без опадів... І температура вже вночі буде від -4 до -10 градусів, на Лівобережжі місцями може бути й до 13 градусів морозу", – наголосила представниця Укргідрометцентру.

У денний час, як зауважила вона, температура повітря також буде близько 6 градусів, тобто в Україні переважатимуть мінусові показники. Лиш на крайньому Півдні та Заході вдень температура може наближатися до 0 градусів.

Попри це, у цій частині та західних областях температура повітря вночі може також відчутно знизитися та коливатися в діапазоні від 1 до 7 градусів морозу. Водночас значних опадів на цей період не передбачається.

Що прогнозували раніше?