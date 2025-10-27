Зв'язали руки росіянам: як дрони Sea Baby вивели війну в морі на новий рівень

Дрони Служби безпеки України "малюки" стали початком нової технологічної війни на воді. За кілька років своєї роботи вони повністю змінили розподіл сил в акваторії Чорного моря. Якщо спершу вони використовувалися як дрони-камікадзе, то сьогодні це багатоцільова платформа, яка може виконувати абсолютно різні завдання.

Управління дронами може відбуватися за тисячі кілометрів у спеціально обладнаному мобільному пункті керування. Про процес керування дронами, основні операції та ураження Кримського мосту – читайте в ексклюзивному репортажі спеціально для 24 Каналу.

Про роботу та результати застосування Sea Baby

Команда для управління морськими дронами складається щонайменше з 3 людей – 2 оператори та водій, який сам теж може сісти за пульт керування. Оператор може керувати бортом, планувати місії, приймати місії з іншого пункту керування.

За словами "Скаута" з військової контррозвідки СБУ, найдовші операції могли тривати цілу добу. Головне – це успішне виконання місії. Від початку повномасштабного вторгнення ці дрони уразили щонайменше 11 ворожих кораблів. Окрім цього, вони можуть вести морський бій з противником, а також бити по військових об'єктах ворога.

"Дрон може вистрілювати залпами як по 5, так і по 10 ракет "Град" одночасно. Ми та противник розуміємо, що це тільки маленький випробувальний пункт, в кінці якого буде адаптація на ці дрони протикорабельних ракет та іншого важкого озброєння, яке вже змушує росіян не виходити за територію Новоросійського військового порту", – зауважив "Хантер", бригадний генерал контррозвідки СБУ.

Ексклюзивний репортаж про морські дрони Sea Baby: дивіться відео

Через морські дрони росіяни не можуть користуватись Кримським мостом

Новоросійський порт розташований за 800 кілометрів від берегів України. Саме там росіяни наразі тримають залишки свого Чорноморського флоту і лише іноді виводять у море свої кораблі для пуску ракет типу "Калібр". Звідти вже до Кримського мосту, який неодноразово був під атакою дронів СБУ, 100 кілометрів.

"Кримський міст ми уразили знизу, з води. Перенесенням спеціальних сил і засобів для новітньої підводної війни займалися якраз морські Sea Baby і ці платформи, які ви бачите. Ці платформи пройшли по морю вже декілька тисяч кілометрів", – зауважив "Хантер".

Sea Baby на платформах / Скриншоти з відео

Цікаво, що Кримський міст наразі один з найбільш захищених об'єктів на території ворога. Тепер колись великий логістичний шлях для росіян недоступний. Тобто Кримським мостом окупанти не можуть вже перевозити великі ешелони військової техніки ні залізницею, ні автомобільним шляхом.

Чому окупанти не зможуть копіювати українську розробку?

Після успішних операцій росіяни досі не знають достеменно, що саме криється всередині дронів Sea Baby, оскільки фахівці СБУ продумали все до деталей. У випадку, якщо щось іде не за планом, дрон самоліквідується, не даючи противнику ніякої інформації.

Росія намагається копіювати українські морські дрони й застосовувати проти України, наскільки це можливо. Один із дронів пошкодив місто в Затоці, наш військовий корабель. Тому Василь Малюк рік тому започаткував ідею створення на основі безпілотних платформ Sea Baby, тобто саме знищувачів морських надводних дронів,

– підкреслив "Хантер".

Мовиться про платформу, яка оснащена кулеметною установкою. Вона може ефективно уразити ворожу ціль на відстані близько кілометра.

Окрім цього, окремі моделі Sea Baby стали першими у світі морськими носіями FPV-дронів, які атакували аеродром в місті Кача у тимчасово окупованому Криму. Цей дрон став експонатом у музеї Другої світової війни у Києві.

Важливо! Оновлені Sea Baby вдалося створити з коштів, зібраних через платформу UNITED24. Ці дрони здатні долати відстані понад 1 500 кілометрів, нести вантаж до 2 000 кілограмів, а також мають посилені двигуни та сучасні навігаційні системи.

"Наш дрон потрапив під перехресний вогонь, зокрема штурмовиків, які кидали на нас касетні бомби. Дрон нагадував друшляк. Однак, попри такі величезні пошкодження, він все ж повернувся до наших берегів", – сказав "Хантер".

Надалі СБУ планує адаптувати ракетне озброєння на ці платформи, що дозволить бійцям працювати з великих відстаней. Бригадний генерал зазначив, що росіяни знають, в якому напрямку вони працюють. Тому СБУ не повторюється у своїх операціях та рішеннях.