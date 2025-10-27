Связали руки россиянам: как дроны Sea Baby вывели войну в море на новый уровень

Дроны Службы безопасности Украины "малыши" стали началом новой технологической войны на воде. За несколько лет своей работы они полностью изменили распределение сил в акватории Черного моря. Если сперва они использовались как дроны-камикадзе, то сегодня это многоцелевая платформа, которая может выполнять совершенно разные задачи.

Управление дронами может происходить за тысячи километров в специально оборудованном мобильном пункте управления. О процессе управления дронами, основные операции и поражения Крымского моста – читайте в эксклюзивном репортаже специально для 24 Канала.

Смотрите также Зеленский показал Стармеру дрон-перехватчик OCTOPUS: о чем договорились стороны

О работе и результатах применения Sea Baby

Команда для управления морскими дронами состоит минимум из 3 человек – 2 оператора и водитель, который сам тоже может сесть за пульт управления. Оператор может управлять бортом, планировать миссии, принимать миссии с другого пункта управления.

По словам "Скаута" из военной контрразведки СБУ, длинные операции могли длиться целые сутки. Главное – это успешное выполнение миссии. С начала полномасштабного вторжения эти дроны поразили по меньшей мере 11 вражеских кораблей. Кроме этого, они могут вести морской бой с противником, а также бить по военным объектам врага.

"Дрон может выстреливать залпами как по 5, так и по 10 ракет "Град" одновременно. Мы и противник понимаем, что это только маленький испытательный пункт, в конце которого будет адаптация на эти дроны противокорабельных ракет и другого тяжелого вооружения, которое уже заставляет россиян не выходить за территорию Новороссийского военного порта", – заметил "Хантер", бригадный генерал контрразведки СБУ.

Эксклюзивный репортаж о морских дронах Sea Baby: смотрите видео

Из-за морских дронов россияне не могут пользоваться Крымским мостом

Новороссийский порт расположен в 800 километрах от берегов Украины. Именно там россияне сейчас держат остатки своего Черноморского флота и лишь иногда выводят в море свои корабли для пуска ракет типа "Калибр". Оттуда уже до Крымского моста, который неоднократно был под атакой дронов СБУ, 100 километров.

"Крымский мост мы поразили снизу, с воды. Переносом специальных сил и средств для новейшей подводной войны занимались как раз морские Sea Baby и эти платформы, которые вы видите. Эти платформы прошли по морю уже несколько тысяч километров", – заметил "Хантер".

Sea Baby на платформах / Скриншоты из видео

Интересно, что Крымский мост сейчас один из самых защищенных объектов на территории врага. Теперь некогда большой логистический путь для россиян недоступен. То есть Крымским мостом оккупанты не могут уже перевозить большие эшелоны военной техники ни по железной дороге, ни автомобильным путем.

Почему оккупанты не смогут повторить украинскую разработку?

После успешных операций россияне до сих пор не знают точно, что именно кроется внутри дронов Sea Baby, поскольку специалисты СБУ продумали все до деталей. В случае, если что-то идет не по плану, дрон самоликвидируется, не давая противнику никакой информации.

Россия пытается копировать украинские морские дроны и применять против Украины, насколько это возможно. Один из дронов повредил город в Затоке, наш военный корабль. Поэтому Василий Малюк год назад начал идею создания на основе беспилотных платформ Sea Baby, то есть именно уничтожителей морских надводных дронов,

– подчеркнул "Хантер".

Говорится о платформе, которая оснащена пулеметной установкой. Она может эффективно поразить вражескую цель на расстоянии около километра.

Кроме этого, отдельные модели Sea Baby стали первыми в мире морскими носителями FPV-дронов, которые атаковали аэродром в городе Кача во временно оккупированном Крыму. Этот дрон стал экспонатом в музее Второй мировой войны в Киеве.

Важно! Обновленные Sea Baby удалось создать из средств, собранных через платформу UNITED24. Эти дроны способны преодолевать расстояния более 1 500 километров, нести груз до 2 000 килограммов, а также имеют усиленные двигатели и современные навигационные системы.

"Наш дрон попал под перекрестный огонь, в частности штурмовиков, которые бросали на нас кассетные бомбы. Дрон напоминал дуршлаг. Однако, несмотря на такие огромные повреждения, он все же вернулся к нашим берегам", – сказал "Хантер".

В дальнейшем СБУ планирует адаптировать ракетное вооружение на эти платформы, что позволит бойцам работать с больших расстояний. Бригадный генерал отметил, что россияне знают, в каком направлении они работают. Поэтому СБУ не повторяется в своих операциях и решениях.