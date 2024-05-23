По словам генерала, это был настоящий взрыв эмоций. Об этом Василий Малюк рассказал во время пресс-конференции "Война технологии", передает 24 Канал.
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Малюк вспомнил второе поражение Крымского моста
Глава СБУ вспомнил, что в июле 2023 года, на выполнение задания Верховного Главнокомандующего ВСУ, служба успешно поразила Крымский мост.
Он был поражен двумя дронами типа Sea Baby. И знаете, он, как мыльный пузырь, лопнул и вместе с тем лопнул миф, что он неприкосновенный, недосягаемый и реально его невозможно поразить,
– сказал Малюк.
На встрече генерала также спросили об эмоциях, которые тот испытывал после второго взрыва на Крымском мосту в июле 2023 года. По словам Малюка, это был "взрыв эмоций", хотя это было для него не впервые.
"Правда, это было не впервые у меня. Впервые мы его поразили на день рождения Путина еще в 2022 году осенью, но второй раз было также очень приятно и мне и всей нашей команде", – сказал глава СБУ.
Кроме того, Малюк поблагодарил всех побратимов, личному составу ВМС и ГУР и всем привлеченным в эти непростые мероприятия по взрывам на Крымском мосту и уничтожению флота врага.
Каким было второе поражение Крымского моста
- Второе поражение Крымского моста было 17 июля 2023 года. Тогда местные жители слышали взрывы, а оккупанты жаловались о "чрезвычайном происшествии".
- Впоследствии стало известно, что в результате взрыва на мостовом переходе завалился пролет. Очевидцы рассказывали, что на мосту плита съехала вниз, а сам отбойник был вывернут.
- Стоит отметить, что уже 5 сентября 2023 года россияне установили новый пролет на Крымском мосту вместо уничтоженного. Однако на мостовом переходе время от времени продолжали раздаваться взрывы, а оккупанты, боясь повторной атаки, перекрывали мост и прятали его под так называемую "дымовую завесу".