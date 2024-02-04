Чи призиватимуть держслужбовців за новим законом про мобілізацію

На майже другий рік повномасштабного вторгнення влада вирішила змінити правила призову на військову службу під час дії воєнного стану. Зокрема, вона пропонує обмежити кількість категорій, які можуть отримати відстрочку від мобілізації.

30 січня уряд затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Чи передбачені у ньому якісь зміни для державних службовців, йдеться в ексклюзиваному матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Зміни в мобілізації 2024: як вплине новий законопроєкт на призовний вік та вишкіл

Чи можна буде призвати держслужбовця

Відповідно до чинного законодавства, в Україні можна бронювати окремі категорії військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації. Так, надавати відстрочку від призову своїм працівникам мають право органи державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації, які – виконують мобілізаційні замовлення, виготовляють товари чи надають послуги для ЗСУ, є критичними для функціонування економіки.

Втім, згідно із новим законопроєктом, відстрочка від призову для держслужбовців скасовується. Водночас бронь для мерів, голів селищних рад і територіальних громад зберігається.

Кому можна надати бронь від мобілізації

Для того, щоб військовозобов'язаному працівнику критично важливого для економіки або підтримки армії підприємства чи установи, а також представнику органів місцевого самоврядування отримати бронь, вони повинні:

працювати на підставі трудового договору чи контракту;

перебувати на військовому обліку;

не мати дефіцитної військово-облікової спеціальності, визначеної Генштабом;

не мати відстрочку за інших підстав.

Що нового передбачає законопроєкт про мобілізацію