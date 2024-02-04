Чи призиватимуть держслужбовців за новим законом про мобілізацію
На майже другий рік повномасштабного вторгнення влада вирішила змінити правила призову на військову службу під час дії воєнного стану. Зокрема, вона пропонує обмежити кількість категорій, які можуть отримати відстрочку від мобілізації.
30 січня уряд затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Чи передбачені у ньому якісь зміни для державних службовців, йдеться в ексклюзиваному матеріалі 24 Каналу.
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Чи можна буде призвати держслужбовця
Відповідно до чинного законодавства, в Україні можна бронювати окремі категорії військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації. Так, надавати відстрочку від призову своїм працівникам мають право органи державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації, які – виконують мобілізаційні замовлення, виготовляють товари чи надають послуги для ЗСУ, є критичними для функціонування економіки.
Втім, згідно із новим законопроєктом, відстрочка від призову для держслужбовців скасовується. Водночас бронь для мерів, голів селищних рад і територіальних громад зберігається.
Кому можна надати бронь від мобілізації
Для того, щоб військовозобов'язаному працівнику критично важливого для економіки або підтримки армії підприємства чи установи, а також представнику органів місцевого самоврядування отримати бронь, вони повинні:
- працювати на підставі трудового договору чи контракту;
- перебувати на військовому обліку;
- не мати дефіцитної військово-облікової спеціальності, визначеної Генштабом;
- не мати відстрочку за інших підстав.
Що нового передбачає законопроєкт про мобілізацію
- Від мобілізації звільняються особи з інвалідністю усіх груп.
- Військовослужбовці, які повернулися з полону, можуть звільнитися зі служби за власним бажанням. Крім того, ті звільнені з полону військові, які хочуть продовжити служити, мають право на 90-денну відпустку зі збереженням грошового забезпечення;
- Також право на демобілізацію мають військові, які 36 місяців безперервно служили в умовах воєнного стану.
- Законопроєкт ліквідовує строкову службу та замінює її на загальний військовий вишкіл.
- Призовний вік зменшиться з 27 до 25 років.
- Проєкт передбачає запровадження особистого е-кабінету та Е-повісток.