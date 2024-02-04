Будут ли призывать госслужащих по новому закону о мобилизации
На почти второй год полномасштабного вторжения власть решила изменить правила призыва на военную службу во время действия военного положения. В частности, она предлагает ограничить количество категорий, которые могут получить отсрочку от мобилизации.
30 января правительство утвердило обновленную версию законопроекта о мобилизации. Предусмотрены ли в нем какие-то изменения для государственных служащих, говорится в эксклюзивом материале 24 Канала.
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Можно ли будет призвать госслужащего
Согласно действующему законодательству, в Украине можно бронировать отдельные категории военнообязанных мужчин от мобилизации. Так, предоставлять отсрочку от призыва своим работникам имеют право органы государственной власти и местного самоуправления, а также предприятия, учреждения и организации, которые – выполняют мобилизационные заказы, производят товары или предоставляют услуги для ВСУ, являются критическими для функционирования экономики.
Впрочем, согласно новому законопроекту, отсрочка от призыва для госслужащих отменяется. В то же время бронь для мэров, глав поселковых советов и территориальных общин сохраняется.
Кому можно предоставить бронь от мобилизации
Для того, чтобы военнообязанному работнику критически важного для экономики или поддержки армии предприятия или учреждения, а также представителю органов местного самоуправления получить бронь, они должны:
- работать на основании трудового договора или контракта;
- состоять на воинском учете;
- не иметь дефицитной военно-учетной специальности, определенной Генштабом;
- не иметь отсрочку по другим основаниям.
Что нового предусматривает законопроект о мобилизации
- От мобилизации освобождаются лица с инвалидностью всех групп.
- Военнослужащие, которые вернулись из плена, могут уволиться со службы по собственному желанию. Кроме того, те освобожденные из плена военные, которые хотят продолжить служить, имеют право на 90-дневный отпуск с сохранением денежного обеспечения;
- Также право на демобилизацию имеют военные, которые 36 месяцев непрерывно служили в условиях военного положения.
- Законопроект ликвидирует срочную службу и заменяет ее на общую военную подготовку.
- Призывной возраст уменьшится с 27 до 25 лет.
- Проект предусматривает введение личного е-кабинета и Е-повесток.