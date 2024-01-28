Так, напомним, что бронирование– это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, которая предоставляется работникам органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для обеспечения их функционирования в особый период.

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Кто может получить бронь от призыва

Для того, чтобы военнообязанного забронировать от мобилизации, он должен:

работать на основании трудового договора или контракта;

состоять на военном учете;

не иметь дефицитной военно-учетной специальности, определенной Генштабом;

не иметь отсрочку по другим основаниям.

Кто может бронировать работников:

госорганы и органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации, которые: выполняют мобилизационные заказы, производят товары или оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ, критически важные для экономики и населения страны во время действия военного положения.

В то же время, физическое лицо не имеет права бронировать работников. Бронь не может действовать больше 6 месяцев.

Кто может потерять бронь

Военнообязанный может потерять бронь, если:

он потерял место работы на предприятии, где ему выдали бронь. по месту его работы отменен или уже выполнен мобилизационный заказ; предприятие, что предоставило бронь, прекратило существование; учреждение перестало предоставлять услуги для армии, потеряло статус критически важного для экономики; срок брони истек.

В Раде хотят ввести бронь работников за деньги

В Верховной Раде рассматривают возможность бронирования военнообязанных работников за фиксированную плату.

Механизм предполагает, что именно работодатель платит за того сотрудника, который ему необходим для обеспечения функционирования бизнеса. Это своеобразное соглашение между предприятием и ВСУ.

Пока нет окончательной цифры платы за бронь работника. Она может колебаться от 6 до 50 тысяч гривен.