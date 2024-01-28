Так, нагадаємо, що бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам органів державної влади, підприємств, установ і організацій для забезпечення їх функціонування в особливий період.

Дивіться також На Вінниччині чоловік відмовився від мобілізації та заявив про тиск: суд призначив йому вирок

Хто може отримати бронь від призову

Для того, щоб військовозобов'язаного забронювати від мобілізації, він повинен:

працювати на підставі трудового договору чи контракту;

перебувати на військовому обліку;

не мати дефіцитної військово-облікової спеціальності, визначеної Генштабом;

не мати відстрочку за інших підстав.

Хто може бронювати працівників:

держоргани та органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації, які: виконують мобілізаційні замовлення, виготовляють товари чи надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ, критично важливі для економіки та населення країни під час дії воєнного стану.

Водночас фізична особа не має право бронювати працівників. Бронь не може діяти більше 6 місяців.

Хто може втратити бронь

Військовозобов'язаний може втратити бронь, якщо:

він втратив місце роботи на підприємстві, де йому видали бронь. за місцем його роботи скасовано або вже виконане мобілізаційне замовлення; підприємство, що надало бронь, припинило існування; установа припинила надавати послуги для армії, втратила статус критично важливої для економіки; термін броні закінчився.

У Раді хочуть запровадити бронь працівників за гроші

У Верховній Раді розглядають можливість бронювання військовозобов'язаних працівників за фіксовану плату.

Механізм передбачає, що саме роботодавець сплачує за того співробітника, якого він потребує для підтримки функціонування свого бізнеса. Це своєрідна угода між підприємством і ЗСУ.

Наразі немає остаточної цифри плати за бронь працівника. Вона може коливатися від 6 тисяч до 50 тисяч гривень.