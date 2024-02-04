30 січня уряд затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Чи передбачені у ньому якісь зміни для державних службовців, йдеться в ексклюзиваному матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Зміни в мобілізації 2024: як вплине новий законопроєкт на призовний вік та вишкіл

Чи можна буде призвати держслужбовця

Відповідно до чинного законодавства, в Україні можна бронювати окремі категорії військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації. Так, надавати відстрочку від призову своїм працівникам мають право органи державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації, які – виконують мобілізаційні замовлення, виготовляють товари чи надають послуги для ЗСУ, є критичними для функціонування економіки.

Втім, згідно із новим законопроєктом, відстрочка від призову для держслужбовців скасовується. Водночас бронь для мерів, голів селищних рад і територіальних громад зберігається.

Кому можна надати бронь від мобілізації

Для того, щоб військовозобов'язаному працівнику критично важливого для економіки або підтримки армії підприємства чи установи, а також представнику органів місцевого самоврядування отримати бронь, вони повинні:

працювати на підставі трудового договору чи контракту;

перебувати на військовому обліку;

не мати дефіцитної військово-облікової спеціальності, визначеної Генштабом;

не мати відстрочку за інших підстав.

Що нового передбачає законопроєкт про мобілізацію