30 січня уряд затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Чи передбачені у ньому якісь зміни для державних службовців, йдеться в ексклюзиваному матеріалі 24 Каналу.
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Чи можна буде призвати держслужбовця
Відповідно до чинного законодавства, в Україні можна бронювати окремі категорії військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації. Так, надавати відстрочку від призову своїм працівникам мають право органи державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації, які – виконують мобілізаційні замовлення, виготовляють товари чи надають послуги для ЗСУ, є критичними для функціонування економіки.
Втім, згідно із новим законопроєктом, відстрочка від призову для держслужбовців скасовується. Водночас бронь для мерів, голів селищних рад і територіальних громад зберігається.
Кому можна надати бронь від мобілізації
Для того, щоб військовозобов'язаному працівнику критично важливого для економіки або підтримки армії підприємства чи установи, а також представнику органів місцевого самоврядування отримати бронь, вони повинні:
- працювати на підставі трудового договору чи контракту;
- перебувати на військовому обліку;
- не мати дефіцитної військово-облікової спеціальності, визначеної Генштабом;
- не мати відстрочку за інших підстав.
Що нового передбачає законопроєкт про мобілізацію
- Від мобілізації звільняються особи з інвалідністю усіх груп.
- Військовослужбовці, які повернулися з полону, можуть звільнитися зі служби за власним бажанням. Крім того, ті звільнені з полону військові, які хочуть продовжити служити, мають право на 90-денну відпустку зі збереженням грошового забезпечення;
- Також право на демобілізацію мають військові, які 36 місяців безперервно служили в умовах воєнного стану.
- Законопроєкт ліквідовує строкову службу та замінює її на загальний військовий вишкіл.
- Призовний вік зменшиться з 27 до 25 років.
- Проєкт передбачає запровадження особистого е-кабінету та Е-повісток.