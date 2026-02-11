Закривають обличчя та знімають шеврони: у ТЦК пояснили дії їхніх військовослужбовців
- Військовослужбовці ТЦК закривають обличчя і знімають шеврони через небажання бути ідентифікованими в публічному просторі і соцмережах.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець відзначає, що така практика ускладнює встановлення особи у випадках можливих порушень прав громадян.
Під час мобілізаційних заходів військовослужбовці ТЦК нерідко закривають своє обличчя та знімають розпізнавальні шеврони. У центрах комплектування пояснюють це небажанням співробітників з'являтись у публічному просторі та соцмережах.
Про це розповів представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін в ефірі "Радіо Свобода".
Чому військовослужбовці ТЦК ховають своє обличчя під час мобілізаційних заходів?
За словами Істоміна, військовослужбовці ТЦК та СП можуть прагнути не з'являтись у публічному просторі під час проведення мобілізаційних заходів. Небажання бути ідентифікованими, зокрема у соцмережах, може бути особистою позицією окремих військовослужбовців.
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв про численні випадки, коли працівники ТЦК закривали своє обличчя під час мобілізації населення. Омбудсмен вважає, що така практика ускладнює встановлення особи у разі можливих порушень нею прав громадян.
Які ще правила під час мобілізаційних заходів часто порушують військові ТЦК?
Дмитро Лубінець заявив, що у 2025 році були зафіксовані масові випадки, коли військовослужбовці ТЦК та СП прикривали обличчя під час мобілізаційних заходів. На думку омбудсмена, такі дії суперечать статутам і чинному законодавству.
Утримання громадян у приміщеннях ТЦК та СП без рішення суду також є незаконним. Ба більше – такі дії порушують Конституцію України та міжнародні норми з прав людини.
Крім того, Лубінець повідомив про неодноразові випадки перевірок документів, обмеження волі або так званих затримань людей групами оповіщення ТЦК без присутності поліції.