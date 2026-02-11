Закривають обличчя та знімають шеврони: у ТЦК пояснили дії їхніх військовослужбовців

Під час мобілізаційних заходів військовослужбовці ТЦК нерідко закривають своє обличчя та знімають розпізнавальні шеврони. У центрах комплектування пояснюють це небажанням співробітників з'являтись у публічному просторі та соцмережах.

Про це розповів представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін в ефірі "Радіо Свобода".

Чому військовослужбовці ТЦК ховають своє обличчя під час мобілізаційних заходів?

За словами Істоміна, військовослужбовці ТЦК та СП можуть прагнути не з'являтись у публічному просторі під час проведення мобілізаційних заходів. Небажання бути ідентифікованими, зокрема у соцмережах, може бути особистою позицією окремих військовослужбовців.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв про численні випадки, коли працівники ТЦК закривали своє обличчя під час мобілізації населення. Омбудсмен вважає, що така практика ускладнює встановлення особи у разі можливих порушень нею прав громадян.

Які ще правила під час мобілізаційних заходів часто порушують військові ТЦК?