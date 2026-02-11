Закрывают лица и снимают шевроны: в ТЦК объяснили действия их военнослужащих
- Военнослужащие ТЦК закрывают лица и снимают шевроны из-за нежелания быть идентифицированными в публичном пространстве и соцсетях.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечает, что такая практика затрудняет установление личности в случаях возможных нарушений прав граждан.
Во время мобилизационных мероприятий военнослужащие ТЦК нередко закрывают свое лицо и снимают опознавательные шевроны. В центрах комплектования объясняют это нежеланием сотрудников появляться в публичном пространстве и соцсетях.
Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в эфире "Радио Свобода".
Почему военнослужащие ТЦК прячут свое лицо во время мобилизационных мероприятий?
По словам Истомина, военнослужащие ТЦК и СП могут стремиться не появляться в публичном пространстве во время проведения мобилизационных мероприятий. Нежелание быть идентифицированными, в частности в соцсетях, может быть личной позицией отдельных военнослужащих.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о многочисленных случаях, когда работники ТЦК закрывали свое лицо во время мобилизации населения. Омбудсмен считает, что такая практика затрудняет установление личности в случае возможных нарушений ею прав граждан.
Какие еще правила во время мобилизационных мероприятий часто нарушают военные ТЦК?
Дмитрий Лубинец заявил, что в 2025 году были зафиксированы массовые случаи, когда военнослужащие ТЦК и СП прикрывали лицо во время мобилизационных мероприятий. По мнению омбудсмена, такие действия противоречат уставам и действующему законодательству.
Содержание граждан в помещениях ТЦК и СП без решения суда также является незаконным. Более того – такие действия нарушают Конституцию Украины и международные нормы по правам человека.
Кроме того, Лубинец сообщил о неоднократных случаях проверок документов, ограничения свободы или так называемых задержаний людей группами оповещения ТЦК без присутствия полиции.