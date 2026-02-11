Закрывают лица и снимают шевроны: в ТЦК объяснили действия их военнослужащих

Во время мобилизационных мероприятий военнослужащие ТЦК нередко закрывают свое лицо и снимают опознавательные шевроны. В центрах комплектования объясняют это нежеланием сотрудников появляться в публичном пространстве и соцсетях.

Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в эфире "Радио Свобода".

Почему военнослужащие ТЦК прячут свое лицо во время мобилизационных мероприятий?

По словам Истомина, военнослужащие ТЦК и СП могут стремиться не появляться в публичном пространстве во время проведения мобилизационных мероприятий. Нежелание быть идентифицированными, в частности в соцсетях, может быть личной позицией отдельных военнослужащих.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о многочисленных случаях, когда работники ТЦК закрывали свое лицо во время мобилизации населения. Омбудсмен считает, что такая практика затрудняет установление личности в случае возможных нарушений ею прав граждан.

Какие еще правила во время мобилизационных мероприятий часто нарушают военные ТЦК?