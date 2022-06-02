Мусимо уникати такого, – постпред України в ООН нагадав про угоди між Чемберленом і Гітлером

Компроміси з Росією щодо припинення війни у жодному випадку не повинні зачіпати інтересів України. Просування ідеї про припинення війни ціною поступок України агресору будуть небезпечними.

Поступки дозволять Путіну реформувати та модернізувати армію

Таку думку висловив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Він провів історичну паралель з британським прем'єром Невіллом Чемберленом, який був прихильним політики умиротворення і підписав Мюнхенську угоду з Адольфом Гітлером.

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Кислиця наголосив на неприпустимості компромісів з агресором ціною інтересів України, відповідаючи на питання, що Захід може "втомитися" від війни, через що почне слабшати підтримка.

Думаю, у Великій Британії суспільство достатньо розумне й освічене, щоб пам'ятати історію. Хочу нагадати про угоди, підписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році… Менше ніж через рік розпочалася Друга світова війна. Якщо ми хоч чомусь навчилися з нещодавньої історії Європи – ми повинні усіма можливими способами уникати якихось угод, подібних до домовленості між Гітлером і Чемберленом у 1938 році,

– сказав Кислиця.

Постпред України в ООН зазначив, що просування ідеї про припинення війни ціною поступок України агресору буде небезпечним і безвідповідальним.

Кислиця заявив, що поступки дозволять Путіну реформувати та модернізувати армію і з новою силою атакувати.

"І тоді Європі, і Британії теж, доведеться платити потрійну ціну. Тоді ми можемо побачити напад вже на країну НАТО", – зазначив він.

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Постпред переконує, що Україна ніколи не змириться з окупацією своїх територій, навіть якщо Росії вдасться окупувати увесь Донбас і тривалий час зберігати контроль над іншими захопленими територіями.

Думаю, ми ніколи не погодимося з тим, що Росія повністю контролює будь-яку частину території України. Будь-які припущення про те, що Україна погодиться на це – неправильні, і не лише з військової, а й політичної точки зору. Українці як нація ніколи не погодилися б з тим, що керівництво країни уступило частину території іншій державі. В Україні це було б політичним суїцидом,

– наголосив Кислиця.

Він додав, що в сучасній історії України громадянське суспільство ніколи не мовчало, коли не погоджувались з рішеннями влади.

Україна та Росія призупинили мирні переговори

Перед повномасштабною російською агресію європейські лідери намагалися відмовити Володимира Путіна від війни з Україною. Зокрема, до 24 лютого у Москві побували президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Макрон і Шольц досі час від часу проводять телефонні розмови з Путіним, який навідріз відмовляється говорити з українським президентом Володимиром Зеленським.

В Естонії під час саміту Європейського Союзу закликали Макрона та Шольца відмовитися від розмов з Путіним. Зокрема, голова комісії закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон заявляв, що це шлях до нової агресії.

Україна від початку намагається врегулювати війну шляхом дипломатії, проте Москва висуває погрози та ультиматуми. Зокрема, у Кремлі цинічно натякнули, що хочуть, аби Київ пішов на територіальні поступки.

Через те, що після зустрічей у Стамбулі ніякого просування не відбулося, мирні переговори між Україною та Росією призупинені. Україна готова сісти за стіл переговорів, якщо Росія відведе війська на межі станом на 23 лютого.

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