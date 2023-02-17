Визначення стратегії щодо путінської Росії: що відбуватиметься на Мюнхенській конференції

Мюнхенська безпекова конференція пройде 17–19 лютого. Головною її темою стане загроза світовій безпеці, особливо через призму війни Росії проти Україні.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, для України – це хороший шанс вчергове говорити про важливі проблеми.

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Які питання підійматимуться

Богдан Ференс повідомив, що у центрі уваги під час проведення Мюнхенської конференції буде напрацювання спільних підходів до безпекових викликів. Зокрема, щодо боротьби із Росією та російською війною.

Мюнхенська конференція – це завжди знаковий захід, який був таким концентратом найбільш прогресивних і впливових політиків та експертів у безпековій сфері,

– пояснив він.

На його думку, це чудова можливість обмінятися на експертному рівні думками щодо прийняття рішень про те, як спільно реагувати і протидіяти російській агресії.

Значення конференції для України

Експерт-міжнародник пояснив, що така зустріч – чудовий шанс для України говорити про проблеми голосно й на увесь світ.

"Можна буде аналізувати ситуацію, визначити дійсно, на скільки Україна сильно внутрішньо протидіє цій агресії, захищає свою територію і людей. Бо це ті цінності, які є основою для таких конференцій як Мюнхенська", – зауважив він.

За його словами, Україна буде представлена на Мюнхенській конференції на різних рівнях.

Це можливість поспілкуватися тет-а-тет з тими людьми, які також впливають на прийняття рішень у контексті безпекової політики і визначення подальшої стратегії: що робити з путінською Росією,

– розказав він.

Богдан Ференс додав, що, ймовірно, на конференції будуть обговорюватися питання щодо авторитаризму як тренду. Протидіяти йому може лише колективний демократичний західний світ.

Мюнхенська конференція: основне