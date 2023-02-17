Определение стратегии по путинской России: что будет происходить на Мюнхенской конференции
Мюнхенская конференция безопасности пройдет 17–19 февраля. Главной ее темой станет угроза мировой безопасности, особенно через призму войны России против Украины.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, для Украины – это хороший шанс в очередной раз. говорить о важных проблемах.
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Какие вопросы будут подниматься
Богдан Ференс сообщил, что в центре внимания во время проведения Мюнхенской конференции будет наработка совместных подходов к вызовам безопасности. В частности, по борьбе с Россией и российской войной.
Мюнхенская конференция – это всегда знаковое мероприятие, которое было таким концентратом наиболее прогрессивных и влиятельных политиков и экспертов в сфере безопасности,
– объяснил он.
По его мнению, это отличная возможность обменяться на экспертном уровне мнениями по принятию решений о том, как совместно реагировать и противодействовать российской агрессии.
Значение конференции для Украины
Эксперт-международник объяснил, что такая встреча – отличный шанс для Украины говорить о проблемах громко и на весь мир.
"Можно будет анализировать ситуацию, определить действительно, на сколько Украина сильно внутренне противодействует этой агрессии, защищает свою территорию и людей. Это те ценности, которые являются основой для таких конференций как Мюнхенская", – отметил он.
По его словам, Украина будет представлена на Мюнхенской конференции на разных уровнях.
Это возможность пообщаться тет-а-тет с теми людьми, которые также влияют на принятие решений в контексте политики безопасности и определение дальнейшей стратегии: что делать с путинской Россией,
– рассказал он.
Богдан Ференс добавил, что, вероятно, на конференции будут обсуждаться вопросы авторитаризма как тренда. Противодействовать ему может только коллективный демократический западный мир.
Мюнхенская конференция: основное
- Политолог Андрей Вигиринский сообщил, что в этом году к Мюнхенской конференции присоединится и Китай. По его словам, эта страна является глобальным игроком на политическом поле.
- В то же время политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что для Украины Мюнхенская конференция будет гораздо продуктивнее, чем "Рамштайн-9".
- Он добавил, что при содействии главы Мюнхенской конференции Кристофа Гойсгена на встрече не будет российских и белорусских представителей. Это свидетельство об украинской позиции и абсолютном непризнании России и Беларуси.