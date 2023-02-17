Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, для Украины – это хороший шанс в очередной раз. говорить о важных проблемах.

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Какие вопросы будут подниматься

Богдан Ференс сообщил, что в центре внимания во время проведения Мюнхенской конференции будет наработка совместных подходов к вызовам безопасности. В частности, по борьбе с Россией и российской войной.

Мюнхенская конференция – это всегда знаковое мероприятие, которое было таким концентратом наиболее прогрессивных и влиятельных политиков и экспертов в сфере безопасности,

– объяснил он.

По его мнению, это отличная возможность обменяться на экспертном уровне мнениями по принятию решений о том, как совместно реагировать и противодействовать российской агрессии.

Значение конференции для Украины

Эксперт-международник объяснил, что такая встреча – отличный шанс для Украины говорить о проблемах громко и на весь мир.

"Можно будет анализировать ситуацию, определить действительно, на сколько Украина сильно внутренне противодействует этой агрессии, защищает свою территорию и людей. Это те ценности, которые являются основой для таких конференций как Мюнхенская", – отметил он.

По его словам, Украина будет представлена на Мюнхенской конференции на разных уровнях.

Это возможность пообщаться тет-а-тет с теми людьми, которые также влияют на принятие решений в контексте политики безопасности и определение дальнейшей стратегии: что делать с путинской Россией,

– рассказал он.

Богдан Ференс добавил, что, вероятно, на конференции будут обсуждаться вопросы авторитаризма как тренда. Противодействовать ему может только коллективный демократический западный мир.

Мюнхенская конференция: основное