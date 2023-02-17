Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, для Украины – это хороший шанс в очередной раз. говорить о важных проблемах.
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Какие вопросы будут подниматься
Богдан Ференс сообщил, что в центре внимания во время проведения Мюнхенской конференции будет наработка совместных подходов к вызовам безопасности. В частности, по борьбе с Россией и российской войной.
Мюнхенская конференция – это всегда знаковое мероприятие, которое было таким концентратом наиболее прогрессивных и влиятельных политиков и экспертов в сфере безопасности,
– объяснил он.
По его мнению, это отличная возможность обменяться на экспертном уровне мнениями по принятию решений о том, как совместно реагировать и противодействовать российской агрессии.
Значение конференции для Украины
Эксперт-международник объяснил, что такая встреча – отличный шанс для Украины говорить о проблемах громко и на весь мир.
"Можно будет анализировать ситуацию, определить действительно, на сколько Украина сильно внутренне противодействует этой агрессии, защищает свою территорию и людей. Это те ценности, которые являются основой для таких конференций как Мюнхенская", – отметил он.
По его словам, Украина будет представлена на Мюнхенской конференции на разных уровнях.
Это возможность пообщаться тет-а-тет с теми людьми, которые также влияют на принятие решений в контексте политики безопасности и определение дальнейшей стратегии: что делать с путинской Россией,
– рассказал он.
Богдан Ференс добавил, что, вероятно, на конференции будут обсуждаться вопросы авторитаризма как тренда. Противодействовать ему может только коллективный демократический западный мир.
Мюнхенская конференция: основное
- Политолог Андрей Вигиринский сообщил, что в этом году к Мюнхенской конференции присоединится и Китай. По его словам, эта страна является глобальным игроком на политическом поле.
- В то же время политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что для Украины Мюнхенская конференция будет гораздо продуктивнее, чем "Рамштайн-9".
- Он добавил, что при содействии главы Мюнхенской конференции Кристофа Гойсгена на встрече не будет российских и белорусских представителей. Это свидетельство об украинской позиции и абсолютном непризнании России и Беларуси.