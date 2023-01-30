Торг з Китаєм, – Ступак припустив причину, чому Україні не дають далекобійні ракети
Україна вже тривалий час чекає від західних партнерів постачання далекобійних ракет, зокрема ATACMS дальністю 300 кілометрів. Але поки що ми не отримали їх.
Одна з причин, чому нам не надають таку зброю – газ та нафта. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак. На його думку, саме ці два чинники відігравали суттєву роль у тому, щоб союзники не надавати нам ці ракети.
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Захід не залежить від російських ресурсів і може постачати зброю Україні
Він зазначив, що американці і європейці сприймають війну Росії проти України у геополітичному масштабі.
Вони розмірковували так: якщо на початку війни надати Україні танки, літаки, далекобійну зброю, то це могло б ініціювати надвеликі стрибки цін на нафту та газ напередодні зими. Єдиний, хто б мав з цього зиск, – росіяни,
– вважає експерт.
За його словами, Заходу був потрібен тривалий час для того, щоб збалансувати постачання газу до Європи, особливо Німеччини, яка на майже на 50% залежала від російських ресурсів. Зараз "Газпром" ще прокачує туди газ, але не в тих обсягах, що раніше.
"Саме завдяки вирішенню проблеми залежності від російських газу та нафти, наші партнери можуть робити більш рішучі кроки з надання Україні різного озброєння", – наголосив Ступак.
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Союзники можуть надати сучасну зброю, що замінить авіацію
Також він звернув увагу, що з травня місяця Росія припинила свій ядерний шантаж. Західні ЗМІ повідомляли про домовленість США та Китаю про те, що Пекін натиснув на Москву, щоб вона припинила загрожувати ядерною війною. А Україні своєю чергою не отримала від союзників авіацію.
Зараз російські офіційні особи вже не шантажуть ядерною війною. Це зникло з порядку денного,
– зауважив експерт.
Проте заяви про ймовірне надання Україні авіації можуть знову викликати ядерну загрозу.
"Якщо постане питання: буде у нас авіація або буде ядерна війна, то хай не буде авіації, якщо це завадить ядерній війні. Західні країни мають багато різних видів високотехнологічного озброєння, про яке нам достеменно не відомо", – підкреслив Ступак.
На його думку, нам можуть надати ефективну зброю, і вона, якщо не замінить авіацію, то дуже допоможе у війні з ворогом.
"Наприклад, ракети HARM запускаються з наших літаків по їхнім радіолокаційним станціям. Тоді ворог стає "сліпим", не "бачить" небо, наші безпілотники. А наша авіація і дрони зможуть більш безпечно долітати до своїх цілей", – зазначив Іван Ступак.
Постачання зброї Україні: останні новини
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав умову передачі Україні винищувачі F-16. За його словами, це можливо лише у координації з НАТО.
- Українське Міністерство оборони замовило в Німеччини 105 безпілотників-розвідників Vector. Вони можуть працювати без системи супутникової навігації GNSS. Постачання нових дронів в Україну фінансує уряд Німеччини.
- Союзники України об'єднують зусилля, щоб допомагати нашій державі здолати Росію. Посилити захист неба над нашою країною допоможуть Італія та Франція, які куплять 700 зенітних ракет.