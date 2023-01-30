Торг с Китаем, – Ступак предположил причину, почему Украине не дают дальнобойные ракеты

Украина уже долго ждет от западных партнеров поставки дальнобойных ракет, в том числе ATACMS дальностью 300 километров. Но пока мы не получили их.

Одна из причин, почему нам не предоставляют такое оружие – газ и нефть. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак. По его мнению, именно эти два фактора сыграли существенную роль в том, чтобы союзники не предоставляли нам эти ракеты.

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Запад не зависит от российских ресурсов и может поставлять оружие Украине

Он отметил, что американцы и европейцы воспринимают войну России против Украины в геополитическом масштабе.

Они рассуждали так: если в начале войны предоставить Украине танки, самолеты, дальнобойное оружие, то это могло бы инициировать сверхбольшие скачки цен на нефть и газ накануне зимы. Единственный, кому это было бы выгодно, – россияне,

– считает эксперт.

По его словам, Западу требовалось много времени для того, чтобы сбалансировать поставки газа в Европу, особенно Германии, которая почти на 50% зависела от российских ресурсов. Сейчас "Газпром" еще прокачивает туда газ, но не в тех объемах, что раньше.

"Именно благодаря решению проблемы зависимости от российских газа и нефти, наши партнеры могут делать более решительные шаги по предоставлению Украине разного вооружения", - подчеркнул Ступак.

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Союзники могут предоставить современное оружие, заменяющее авиацию

Также он обратил внимание на то, что с мая месяца Россия прекратила свой ядерный шантаж. Западные СМИ сообщали о договоренности США и Китая о том, что Пекин нажал на Москву, чтобы она перестала угрожать ядерной войной. А Украина взамен в свою очередь не получила от союзников авиацию.

Сейчас российские официальные лица уже не шантажируют ядерной войной. Это исчезло из повестки дня,

– заметил эксперт.

Однако заявления о вероятном предоставлении Украине авиации могут снова вызвать ядерную угрозу.

"Если возникнет вопрос: будет у нас авиация или будет ядерная война, то пусть не будет авиации, если это помешает ядерной войне. Западные страны имеют много разных видов высокотехнологичного вооружения, о котором нам точно не известно", – подчеркнул Ступак.

По его мнению, нам могут предоставить эффективное оружие, и оно, если не заменит авиацию, очень поможет в войне с врагом.

"Например, ракеты HARM запускаются с наших самолетов по их радиолокационным станциям. Тогда враг становится "слепым", не "видит" небо, наши беспилотники. А наша авиация и дроны смогут безопаснее долетать до своих целей", - отметил Иван Ступак.

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