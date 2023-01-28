Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Уже сообщается о том, что Великобритания может передать Украине истребители.

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Сначала танки, затем авиация

Ступак рассказал, что наши западные друзья сказали подождать, нужно сначала решить вопрос с танками, а потом уже все остальное. Хотя немецкие коллеги сказали, что нет, они вообще не будут общаться на тему авиации. По крайней мере, пока.

Возможно, это был такой большой трейлер от Данилова,

– отметил эксперт Украинского института будущего.

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Мероприятие оказывает свою помощь поэтапно

Он продолжил, что есть возможности ждать следующего этапа военной помощи от наших партнеров, но это за счет жизней наших военных, гражданских, инфраструктуры и т.д. У наших западных друзей есть такая стратегия, что они дают столько, сколько по их убеждению мы можем переварить, осилить на тот момент.

"Считали, что нам достаточно сначала Javelin, NLAW. Мы их переварили, сказали, что все, мы уже переросли это оружие, нам нужно что-то интереснее. Держите тогда HIMARS, гаубицы М777. Освоили. Это как обучение, я вижу, что они это делают шаг за шагом", – заметил Ступак.

По его словам, сейчас будут танки. Нам очень важно показать, а им, западным друзьям, важно увидеть результативность использования украинцами этих танков. Когда будет большая результативность, много освобожденных территорий, тогда вопрос с авиацией будет решен.

Давайте нам следующий уровень. Что же вы топчитесь на месте, усугубляйте. Это уже будет не вопрос,

– подчеркнул эксперт Украинского института будущего.

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