Підтримка Росії – частина глобального плану Китаю: чи наважиться надавати їй зброю

США неодноразово попереджали Китай, що у разі постачання зброї Росії проти нього можуть бути застосовані санкції. А також такі дії КНР можуть погіршити стосунки зі Сполученими Штатами.

Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Він зазначив, що Китай готується до цього процесу. За його словами, звісно, всі хочуть цього уникнути і знайти підхід до Пекіну, щоб він зрозумів масштаб наслідків, які на нього чекають.

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Білорусь може виступити посередником

Він вважає, що навряд Китай так легко відступить від своїх імперських намірів, тому що підтримка Росії – це частина його глобального плану.

Є позиція, що підготовка вже відбулась і фінальне рішення за Сі Цзіньпіном особисто. Тому спостерігаємо, що він буде робити,

– підкреслив експерт.

Харитонов наголосив, що глава КНР зустрівся з Алєксандром Лукашенко. З цього приводу західні аналітики зазначають, що Білорусь може бути використана як майданчик для передачі озброєння Росії.

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Це один зі сценаріїв. Також Китай може передати озброєння Росії напряму. Може бути активізація Північної Кореї, яка найзручніша для них. Може бути Іран, Таджикистан і навіть Казахстан. Але вірогідно Пекін буде намагатися це легітимізувати,

– зауважив аналітик.

За його словами, позаяк Китай з Білоруссю має такі самі військові угоди, як і з росіянами, то він може використати цю платформу.

"Ба більше Китай зацікавлений в тому, щоб самостійно загрожувати НАТО в європейському масштабі. А Білорусь має кордон з багатьма країнами – учасницями НАТО. І в Китая є "зуб" на Литву", – резюмував Артур Харитонов.

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