Дві людини у США перешкоджають передачі ATACMS і F-16, – Піонтковський назвав імена

Надання кожного нового типу озброєння Україні затягується через потужну протидію наших ворогів, які є в Адміністрації Джозефа Байдена. Дві людини є причиною того, що зброя надходить до нас із затримкою у пів року.

Про це 24 Каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Це ті самі люди, які блокували передачу Україні джавелінів, HIMARS, Bradley та Patriots, а нині блокують згоду на постачання ATACMS і F-16.

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"Це дві людини, які є переконаними ворогами України – Джек Салліван і Вільям Бернс. У Адміністрації постійно точаться суперечки, адже офіційна позиція президента Джо Байдена – це рівноправ'я двох груп, які змагаються між собою: групи друзів України – Ллойда Остіна та Ентоні Блінкена, і групи ворогів", – пояснив політик.

Домовленості Бернса з Путіним напередодні війни

9 липня в американському виданні News Week вийшла стаття, у якій мовилося, яку "чудову угоду" завершив Бернс 3 листопада 2021 року у Москві. До слова, завершилась угода розмовою із Владіміром Путіним.

"Була досягнута незафіксована на папері домовленість, за якою Бернс гарантував, – зверніть увагу, це кілька місяців до війни!, – що українці не будуть завдавати ударів по території Росії. Путін, своєю чергою не гарантував нічого конкретного, там був просто набір пустих фраз, але, зважаючи на зміст наступних консультацій, схоже що Путін сказав, що він захопить лише Україну і далі не піде", – повідомив Андрій Піонтковський.

Він наголосив, що подібні домовленості з боку Вільяма Бернса межують із державною зрадою.

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Перемога України чи "непоразка" України

Джек Салліван, радник Джо Байдена з національної безпеки, який також є прихильником Росії, був чесним у своїй риториці із самого початку. За увесь час війни Салліван, як, власне, і Бернс, жодного разу не видавив із себе слова "перемога України".

Ми знаємо прекрасно формулу Саллівана – "непоразка України". Але ж ця формула "непоразки України" на ділі означає ту саму нічию, яку Путін і хоче досягти,

– зауважив політичний експерт.

До слова, Блінкен і Остін заявили під час візиту до Києва минулого року, що ціль США у цій війні – перемога України та ослаблення Росії до такого рівня, щоб вона була не здатна більше ніколи повторити подібну агресію.

Тиск на Байдена

Доки ці дві людини будуть в Адміністрації президента Америки, кожне рішення про постачання Україні більш потужної зброї буде зустрічати перешкоди.

Ми ж не лише з ATACMS і F-16 спостерігаємо цю історію, це повторювалось аналогічно з кожним видом зброї, коли вони кричали "у жодному разі не давайте джавеліни, не провокуйте Путіна". Потім це відбувалось із HIMARS, Bradley, Patriots,

– додав Піонтковський.

Щоразу прихильники України перемагали, зброю все ж таки передавали, але перемагали вони з великим запізненням, щоразу десь на пів року. А ціна такого запізнення – тисячі і десятки тисяч життів наших захисників.

Військова допомога США Україні