Два человека в США препятствуют передаче ATACMS и F-16, – Пионтковский назвал имена

Предоставление каждого нового типа вооружения Украине затягивается из-за мощного противодействия наших врагов, находящихся в Администрации Джо Байдена. Два человека являются причиной того, что оружие поступает к нам с задержкой в полгода.

Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Это те же люди, которые блокировали передачу Украине джавелинов, HIMARS, Bradley и Patriots, а ныне блокируют согласие на поставки ATACMS и F-16.

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"Это два человека, которые являются убежденными врагами Украины – Джек Салливан и Уильям Бернс. В Администрации постоянно идут споры, ведь официальная позиция президента Джо Байдена – это равноправие двух групп, соревнующихся между собой: группы друзей Украины – Ллойда Остина и Энтони Блинкена, и группы врагов", – объяснил политик.

Договоренности Бернса с Путиным накануне войны

9 июля в американском издании News Week вышла статья, в которой говорилось, какое "прекрасное соглашение" завершил Бернс 3 ноября 2021 года в Москве. К слову, завершилось соглашение разговором с Владимиром Путиным.

"Была достигнута незафиксированная на бумаге договоренность, по которой Бернс гарантировал, – обратите внимание, это несколько месяцев до войны!, – что украинцы не будут наносить удары по территории России. Путин, в свою очередь, не гарантировал ничего конкретного, там был просто набор пустых фраз, но, учитывая содержание последующих консультаций, похоже, что Путин сказал, что он захватит только Украину и дальше не пойдет", – сообщил Андрей Пионтковский.

Он подчеркнул, что подобные договоренности со стороны Уильяма Бернса граничат с государственной изменой.

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Победа Украины или "непоражение" Украины

Джейк Салливан, советник Джо Байдена по национальной безопасности, также являющийся сторонником России, был честным в своей риторике с самого начала. За все время войны Салливан, как собственно, и Бернс, ни разу не выдавил из себя слова "победа Украины".

Мы прекрасно знаем формулу Салливана – "непоражение Украины". Но ведь эта формула "непоражения Украины" на деле означает ту же ничью, которую Путин и хочет достичь,

– заметил политический эксперт.

К слову, Блинкен и Остин в этом вопросе очень четко заявили во время визита в Киев в прошлом году, что цель США в этой войне – победа Украины и ослабление России до такого уровня, чтобы она была не способна больше никогда повторить подобную агрессию.

Давление на Байдена

Пока эти два человека будут в Администрации президента Америки, каждое решение о поставках Украине более мощного оружия будет встречать препятствия.

Мы же не только с ATACMS и F-16 наблюдаем эту историю, это повторялось аналогично по каждому виду оружия, когда они кричали "ни в коем случае не давайте джавелины, не провоцируйте Путина". Затем это происходило из HIMARS, Bradley, Patriots,

– добавил Пионтковский.

Каждый раз поклонники Украины побеждали, оружие все же передавали, но побеждали они с большим опозданием, где-то на полгода. А цена такого опоздания – тысячи и десятки тысяч жизней наших защитников.

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