Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Антидроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помогут обезвреживать дроны врага.

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"Мы видим, что война переходит на технологический уровень, все чаще применяют дроны и ракеты разных типов. Это требование времени и требование этой войны", – подчеркнул спикер.

Предоставление такого типа вооружения поможет украинским воинам на передовой.

Развивать производство в Украине

Развитие собственного производства систем радиоэлектронной борьбы должно стать одним из приоритетов в оборонной отрасли государства.

"Противник уже производит такое оружие, используя как "кустарные" методы, так и мощные производства. Конечно, надо уничтожать их мощности, а свое производство надо наращивать", – добавил Юрий Игнат.

Важно развивать производство систем РЭБа в Украине: смотрите видео

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