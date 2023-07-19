Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Антидроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помогут обезвреживать дроны врага.
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"Мы видим, что война переходит на технологический уровень, все чаще применяют дроны и ракеты разных типов. Это требование времени и требование этой войны", – подчеркнул спикер.
Предоставление такого типа вооружения поможет украинским воинам на передовой.
Развивать производство в Украине
Развитие собственного производства систем радиоэлектронной борьбы должно стать одним из приоритетов в оборонной отрасли государства.
"Противник уже производит такое оружие, используя как "кустарные" методы, так и мощные производства. Конечно, надо уничтожать их мощности, а свое производство надо наращивать", – добавил Юрий Игнат.
Важно развивать производство систем РЭБа в Украине: смотрите видео
Предоставление оружия Украине: последние новости
- Соединенные Штаты передали Украине новый пакет помощи, который, среди прочего, включает в себя кассетные боеприпасы. Они чрезвычайно эффективны: американские кассетные боеприпасы имеют лишь 1% "неразрывов", в отличие от российских, у которых такой показатель составляет 60%.
- В то же время в правительстве США продолжаются дискуссии о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS : Америка пока медлит с передачей этого типа оружия.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что решение о предоставлении ATACMS Украине будет принимать лично президент США.
- По оценкам экспертов, если Украина получит эти ракеты, она сможет уничтожать вражеские военные базы на территории оккупированного Крыма.